Investigan nexos entre el asesinato de la futbolista Ivis Ubarte y ataque en discoteca en Antón  

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades analizan algunas cámaras de seguridad y testimonios de residentes del área para identificar a los sospechosos.

El asesinato de la futbolista Ivis Ubarte Kirchman, perpetrado el pasado martes en El Ciruelito de Antón, provincia de Coclé, puede estar relacionado con el ataque registrado en la discoteca El Trébol, ubicada en esa misma localidad, en el que falleció la joven Nitzy Jaén Araúz, de 31 años de edad, y otras dos personas resultaron heridas.

De acuerdo con las investigaciones, los atacantes de Ubarte están relacionados con la pandilla Blindaje, que opera en el sector playero de Antón, y cuyo cabecilla, conocido por el alias “Hueso”, fue una de las personas implicadas en el tiroteo en la discoteca El Trébol.

Las pesquisas realizadas por las autoridades indican que el ataque se produjo dentro de la residencia de la víctima, lo que indica la existencia de una planificación y premeditación del crimen.

El procurador Luis Carlos Gómez detalló que la Fiscalía Regional de Homicidio y Femicidio trabaja en la ubicación de los responsables de este crimen y que ya se han levantado algunas evidencias para el esclarecimiento de los hechos.

Gómez explicó que la fiscalía también ha realizado inspecciones en el sitio y ha tomado declaración a residentes del lugar en busca de indicios sobre el posible móvil del crimen y sus autores.

Según los reportes policiales, la víctima, quien se encontraba en compañía de su madre, recibió dos impactos de bala luego de que tres hombres enmascarados ingresaran a su residencia y abrieran fuego.

Ugarte había formado parte del Club Deportivo Universitario y del Chorrillo Fútbol Club, y fue convocada a la selección mayor de fútbol de Panamá este año.

Cifras del Ministerio Público revelan que hasta junio pasado se han registrado 13 femicidios y otros 17 casos de tentativa de femicidio.

El caso más reciente ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando una mujer de 58 años fue asesinada a machetazos en el área semirural de Nuevo México, en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. Por este hecho se encuentra bajo investigación un hombre, pariente de la víctima, quien compartía la misma residencia y fue aprehendido por las autoridades.

Los datos revelan un aumento de cinco casos con respecto a 2025, cuando se dieron ocho femicidios en el mismo período. También reflejan un incremento de los casos de tentativa con respecto al año anterior, cuando se contabilizaron ocho casos.

Las organizaciones por los derechos y la protección de la mujer exigen a las autoridades la aplicación de mecanismos de protección para las mujeres en situación de riesgo, en especial para aquellas que han sido objeto de agresiones o amenazas por su condición de mujer.