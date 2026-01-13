José Domingo Arias declara que CD recibió dinero de Odebrecht antes de su candidatura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El excandidato presidencial José Domingo Arias, quien compareció este martes 13 de enero al segundo día del juicio por el caso Odebrecht, negó haber recibido dinero de la constructora brasileña y afirmó que los fondos fueron entregados al partido Cambio Democrático (CD) antes de su participación en el proceso electoral de 2014.

Arias, imputado en este caso y candidato presidencial de Cambio Democrático en las elecciones de 2019, declaró a los medios de comunicación a su llegada al tribunal que los recursos aportados por Odebrecht al colectivo político fueron entregados al secretario del partido antes de que él fuera proclamado candidato presidencial.

Sostuvo además que el contrato suscrito entre Cambio Democrático y el publicista João Santana se firmó antes de que ganara las elecciones primarias para aspirar a la candidatura presidencial. Según Arias, no tuvo conocimiento de esas negociaciones y aseguró que ha sido vinculado al proceso sin haber recibido “un solo centavo” de Odebrecht.

Por su parte, Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi, señaló que la audiencia debió ser suspendida y reprogramada, debido a que la jueza Baloisa Marquínez atiende de forma paralela otro proceso relacionado con la operación Fisher..

En la sala de audiencia del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales se desarrolla el juicio Odebrecht.. LP/Isaac Ortega

A juicio del abogado, el juicio debe desarrollarse sin interrupciones para garantizar el debido proceso y el derecho de los imputados a una audiencia continua.

La jueza respondió que ya había había sido designada para el juicio Odebrecht, con calendario, por lo que se realizaría.

En la primera jornada del juicio, celebrada el lunes, la jueza Marquínez validó dos acuerdos de pena suscritos entre la fiscal Ruth Morcillo y los imputados Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa.

La fiscal Morcillo detalló que uno de estos acuerdos permitió la recuperación de 500 mil dólares, además de la imposición de penas de prisión.

Durante la audiencia también se presentaron dos incidentes de nulidad, que deberán ser resueltos por el tribunal una vez concluya la lectura del auto de llamamiento a juicio.