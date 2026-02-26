Panamá, 26 de febrero del 2026

    Fase de alegatos

    José Domingo Arias señala a Ricardo Martinelli como responsable de las negociaciones con Odebrecht

    Juan Manuel Díaz
    José Domingo Arias señala a Ricardo Martinelli como responsable de las negociaciones con Odebrecht
    Martinelli y Mimito, cuando hacían campaña juntos en las elecciones de 2014.

    El exministro de Vivienda, José Domingo “Mimito” Arias, a través de su abogado Fernando Morales, ha apuntado directamente al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal como el principal responsable de las negociaciones con la empresa Odebrecht para la entrega de fondos destinados a la campaña política del partido Cambio Democrático (CD).

    Ante la juez Baloisa Morales, Morales insistió en que su cliente es inocente de los cargos imputados, basándose en pruebas presentadas en el expediente.

    Morales fue el primer abogado en presentar sus alegatos y citó (al igual que hizo poco antes la fiscalía anticorrupción) las declaraciones de los publicistas brasileños Mónica Moura y João Santana, quienes certificaron que Arias no era la persona encargada de manejar los fondos de la campaña de CD en el año 2014, en la que el exministro participó como candidato presidencial.

    El problema está en que, aunque Arias no sabía de dónde venía la plata, Odebrecht realizó las transferencias a sociedades anónimas que estaban bajo su control.

    Maura especificó que se diseñó una campaña por $21 millones, de los cuales CD pagaría$3.5 millones. El resto de la cuenta la asumiría Odebrecht. Esa información fue confirmada por André Rabello, el intendente de Odebrecht en Panamá en aquella época. Se utilizaron sociedades “fachadas” y se simularon contratos para justificar los pagos a los publicistas. Parte del dinero fue a parar a José Domingo Arias 2014, S.A., sociedad creada y controlada por el entonces candidato presidencial de CD.

    José Domingo Arias señala a Ricardo Martinelli como responsable de las negociaciones con Odebrecht
    El acusado Ricardo Martinelli Berrocal siguió el desarrollo del juicio vía telemática, a través de la plataforma Zoom.

    Los publicistas brasileños reconocen que el contrato para esa campaña política fue negociado con Martinelli, incluso antes de que Arias fuera candidato presidencial.

    Luego, correspondió el turno a Gustavo Pereira, defensor de Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mary Molino Paz, quien alegó que la acusación del Ministerio Público contra la firma jurídica Rosas & Rosas atenta contra el libre ejercicio del derecho.

    Odebrecht era cliente de Rosas & Rosas.

    Pereira afirmó que sus defendidos solo prestaron un servicio profesional para el pago de planilla de Odebrecht, y que ello quedó consignado en los reportes bancarios, argumentando que dicha actividad no constituye un delito.

    Aseguró también que los bancos a través de los cuales se realizaron los trámites solicitados por Odebrecht no generaron alertas rojas por ser transacciones sospechosas.

    Morales y Pereira solicitaron la absolución para sus defendidos.

    La fiscalía anticorrupción ya había pedido la absolución de Rosa Mary, y condena por blanqueo de capitales para Arias, Martinelli y Rosas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

