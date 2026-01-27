José Gabriel Carrizo se encuentra en la sede de la DIJ

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

José Gabriel Carrizo Jaén, que fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático en las elecciones de 2024, es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, permanece en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón, ciudad de Panamá, tras su aprehensión en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo llegó a la instalación a las 10:10 a.m., esposado y escoltado por agentes de la DIJ. Su aprehensión se produjo la mañana de este martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a su regreso de Guatemala, luego de que el Ministerio Público ordenara su captura para que comparezca ante las autoridades judiciales.

El exvicepresidente, quien fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones generales de 2024, ha reiterado que es inocente y sostiene que el proceso en su contra obedece a una “persecución política”.

Tras su llegada al país, Carrizo fue trasladado inicialmente a la sede de las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público, ubicada en el complejo Central Park, en la vía Transístmica. Posteriormente, fue llevado a la sede de la DIJ en Ancón, donde permanece bajo custodia.

La fiscal anticorrupción Adela Cedeño solicitó el 26 de enero de 2026 la aprehensión y conducción de Carrizo, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República concluyera que existen 1.3 millones de dólares en su patrimonio que no han podido ser debidamente justificados.

Previamente, el 22 de octubre de 2025, el contralor Anel Flores ordenó el secuestro de al menos ocho cuentas bancarias y bienes inmuebles vinculados al exvicepresidente.

Por su parte, Pedro Meilán, uno de los abogados defensores de Carrizo, ha señalado que se han presentado informes que acreditan que su cliente contaba con un “patrimonio familiar” desde antes de asumir la vicepresidencia del país. La defensa también está integrada por Víctor Orobio, Roberto Moreno y Adecio Mojica.

Más temprano, Meilán indicó que su defendido permanecerá en la sede de la DIJ a la espera de la audiencia de garantías, la cual estima podría realizarse en horas de la tarde de este miércoles.