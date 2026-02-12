José Gabriel Carrizo llega esposado a audiencia por caso de enriquecimiento injustificado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén (2019-2024), llegó la mañana de este jueves 12 de febrero a las oficinas judiciales ubicadas en Plaza Fortuna para enfrentar una audiencia de apelación dentro del proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo arribó a la instalación esposado y bajo custodia de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). A su llegada, evitó ofrecer declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

El exvicepresidente panameño fue aprehendido el pasado 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Guatemala, tras ser requerido por las autoridades por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Por este caso, la jueza de garantías Oris Medina le imputó cargos y ordenó arresto domiciliario por la presunta comisión de ese ilícito.

Se espera que en la audiencia de apelación se revisen las medidas cautelares impuestas dentro del proceso judicial.

La defensa del exvicepresidente ha señalado que en esta audiencia −programada para que empiece a las 8:30 a.m.− solicitará la aplicación de medidas cautelares menos severas, como la obligación de firmar tres veces por semana y la entrega del pasaporte. Argumenta que su defendido regresó al país poco después de tener conocimiento de la orden de aprehensión en su contra, lo que —según sostienen— demuestra su disposición a colaborar con el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que adelanta el caso, el exvicepresidente no habría podido justificar $1.9 millones de su patrimonio.

Información en desarrollo...