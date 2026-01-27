Panamá, 27 de enero del 2026

    Tras solicitud de aprehensión

    José Gabriel Carrizo regresará este martes a Panamá, según lo informa su abogado

    El abogado Pedro Meilán confirma que José Gabriel Carrizo vuelve al país tras la solicitud de aprehensión en su contra.

    Getzalette Reyes
    José Gabriel Carrizo regresará este martes a Panamá, según lo informa su abogado
    José Gabriel Carrizo. LP/Elysée Fernández

    El exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo Jaén, regresará al país la mañana de este martes 27 de enero de 2026, según confirmó su abogado, Pedro Meilán, en declaraciones a medios locales.

    Meilán indicó que Carrizo, una vez llegue a Panamá procedente de Guatemala, se pondrá a órdenes de las autoridades.

    El retorno del exvicepresidente se produce poco después de que la fiscal superior anticorrupción, Adela Cedeño, solicitara su aprehensión con fines de conducción. Carrizo, quien ocupó la vicepresidencia durante el período 2019-2024, es investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

    Al referirse a esta solicitud, Meilán calificó de imprudente la orden de aprehensión y aseguró que los expedientes del Ministerio Público están siendo atendidos. “Los expedientes del Ministerio Público están siendo atendidos y hemos estado vigilantes”, afirmó. “Va a estar llegando hoy para ponerse al frente de esta investigación”, reiteró el abogado.

    Meilán afirmó también que se han presentado informes que demuestran que su cliente contaba con un “patrimonio familiar” desde antes de asumir la vicepresidencia del país. “No se ha robado ningún centavo”, añadió el abogado.

    Señaló que Carrizo Jaén afrontará todos los procesos que correspondan, pero solicitó que se respete el debido proceso.

    El vuelo en el que viaja Carrizo está programado para arribar a Panamá a las 7:50 a.m.

    Getzalette Reyes

    Portadista


