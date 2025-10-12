Joven de 19 años es asesinada por su expareja en parque de Aguadulce

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una joven de 19 años de edad fue asesinada a puñaladas la mañana de este domingo 12 de octubre en el Parque 19 de Octubre, en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, por su expareja sentimental.

De acuerdo con informes extraoficiales, el agresor atacó a la víctima con un arma blanca, causándole más de 15 heridas en distintas partes del cuerpo. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Rafael Estévez de Aguadulce, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El subcomisionado Saúl Sánchez, ejecutivo de la Zona de Policía de Coclé, informó que, tras un operativo desplegado en el área, el presunto responsable fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público para el proceso correspondiente.

Vecinos del sector expresaron su consternación por el hecho y exigieron justicia y mayores medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia de género, recordando que este tipo de sucesos ocurren con preocupante frecuencia en distintas partes del país.

Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes.