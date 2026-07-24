Jueces de garantías niegan a fiscalía extender plazo de investigación en caso de exvicepresidente José Gabriel Carrizo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exvicepresidente José Gabriel Carrizo está imputado por la presunta comisión del delito enriquecimiento injustifcado.

Dos jueces de garantías desestimaron solicitudes de la Fiscalía Anticorrupción para extender el plazo de investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo (2019-2024), imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Roberto Moreno, integrante del equipo de abogados de Carrizo, reveló que en una primera audiencia, celebrada el pasado lunes, un juez de garantías negó una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para extender el plazo de investigación por seis meses, con el fin de concluir las pesquisas. La petición fue rechazada.

Moreno explicó que este viernes, en una segunda audiencia ante otro juez de garantías, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que la investigación fuera declarada causa compleja, lo que le habría permitido ampliar el plazo de investigación hasta por un año. Sin embargo, la solicitud tampoco fue aceptada.

El plazo de investigación otorgado inicialmente a la Fiscalía, de seis meses, concluye el próximo 28 de julio. Una vez vencido ese período, el Ministerio Público deberá presentar su escrito de acusación o el requerimiento que corresponda, y solicitar una fecha para el juicio.

El pasado 28 de enero, un juez de garantías imputó cargos a José Gabriel Carrizo por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Según la imputación de la Fiscalía, un informe de la Contraloría General de la República concluyó que Carrizo incrementó su patrimonio en 1.9 millones de dólares durante su gestión como servidor público y que no pudo justificar la procedencia de esos fondos.

Carrizo permanece bajo la medida cautelar de depósito domiciliario desde su imputación.