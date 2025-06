Juez aplica medida de retención domiciliaria y prohibición de uso de redes sociales a dirigente Toribio García

Un juez de garantías de la provincia de Chiriquí imputó cargos por apología del delito, atentar contra la personalidad interna del Estado y aplicó la medida cautelar de retención domiciliaria al dirigente Toribio García aprehendido en la mañana de hoy sábado por agentes de la Policía Nacional.

Franklin Reyes, abogado defensor de Toribio, explicó que durante la audiencia celebrada en la mañana de hoy en la sede del Sistema Penal Acusatorio del Tercer Distrito Judicial (Chiriquí y Bocas del Toro) el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de su cliente, pero que el juez de garantías no accedió a dicha petición por considerar que no había elementos para sustentar dicha medida cautelar.

Reyes explicó que en su lugar el tribunal dispuso aplicar a Toribio las medidas cautelares de retención domiciliaria y la prohibición del uso de las redes sociales.

El juez de garantías concedió un término de seis meses al Ministerio Público para concluir las investigaciones y presentar evidencias que vinculen al imputado con la presunta comisión del ilícito.

También se informó que la fiscalía apeló las medidas cautelares aplicadas a Toribio García, por lo que la audiencia de apelación fue fijada para el próximo 17 de junio.

El Ministerio Público abrió la investigación contra Toribio García luego que a través de las redes sociales instó a la comunidad contra la Ley 462 que introdujo reformas al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

A juicio de Reyes los cargos imputados por el Ministerio Público no están bien fundamentados, ya que su cliente no realizó un llamado al levantamiento en armas ni a una desobediencia civil, si no que hizo un llamado a manifestarse contra ley perjudicial.