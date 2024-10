Juez concede reemplazo de pena a Bosco Vallarino por una multa de $12 mil; la fiscalía anuncia apelación

Escuchar audio noticia

La jueza de cumplimiento, Esther Hinestroza, sustituyó la pena de 48 meses de prisión impuesta al exalcalde del distrito de Panamá, Bosco Vallarino (2009-2012), por una multa de $12,000, la cual deberá pagar en un plazo de ocho meses.

Durante la audiencia celebrada este jueves 31 de octubre, Fermín Bonilla, abogado de Vallarino, solicitó que la condena privativa de libertad fuera reemplazada por una multa. La jueza Hinestroza aceptó la petición, considerando que la condena original no superaba los cinco años y que el querellante del Municipio de Panamá, Basilio González, no se opuso, al no haberse generado un perjuicio económico al Estado.

Sin embargo, la fiscal de cumplimiento anticorrupción, Johaira González, expresó su desacuerdo con la decisión, recordando que Vallarino ocupaba un cargo público electo al momento de cometer el delito de corrupción de servidores públicos.

En mayo de 2023, Vallarino fue condenado a 48 meses de prisión por haber recibido una coima de $6,000 del brasileño Alexandre Ventura Nogueira a cambio de un contrato municipal.

A raíz de la decisión de la jueza, la fiscal González anunció que presentará un recurso de apelación.

Hasta que esta situación se resuelva, Vallarino permanecerá detenido en la cárcel El Renacer. El exalcalde fue aprehendido el pasado 14 de octubre en un apartamento en el corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá, durante un operativo de la Dirección de Investigación Judicial, que había ofrecido una recompensa de $5,000 por información sobre su paradero.

Cabe señalar que Vallarino enfrenta otra condena de 12 años de prisión por peculado, aunque esta sentencia aún no es definitiva.