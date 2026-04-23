Panamá, 23 de abril del 2026

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    Descentralización paralela

    Imputan cargos por peculado al representante y tesorero del corregimiento de Barrio Norte en Colón

    Juan Manuel Díaz
    Imputan cargos por peculado al representante y tesorero del corregimiento de Barrio Norte en Colón
    La audiencia se desarrolla en el Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón. Archivo.

    Un juez de garantías imputó cargos por peculado al representante de corregimiento de Barrio Norte en la provincia de Colón Javier Lynch y al tesorero Orlando Salazar.

    Durante una audiencia que inició a las 10:30 a.m., la Fiscalía Anticorrupción alegó que ambos funcionarios incurrieron en irregularidades en el manejo de fondos hasta por un monto de $6 millones entregados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

    A los imputados se les investigó a raíz de una denuncia presentada por la AND en la que se detectaron irregularidades en el manejo de Programa de Interés Social que debía beneficiar a comunidades en situación de vulnerabilidad.

    En estos momentos, el juez de garantías decretó un receso, tras lo cual se entrará a debatir las medidas cautelares a imponer a ambos imputados.

    La fiscalía presentará una moción para que a ambos investigados se les aplique una medida cautelar de detención provisional por considerar que se trata de un delito grave y que se ocasionó una afectación a los fondos del Estado.

    En tanto, se tiene previsto que hoy jueves se realice la audiencia de imputación al exrpresentante de Barrio Sur Alex Lee y Marta Macias, quienes también enfrentan una investigación por presunto peculado.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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