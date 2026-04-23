Imputan cargos por peculado al representante y tesorero del corregimiento de Barrio Norte en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez de garantías imputó cargos por peculado al representante de corregimiento de Barrio Norte en la provincia de Colón Javier Lynch y al tesorero Orlando Salazar.

Durante una audiencia que inició a las 10:30 a.m., la Fiscalía Anticorrupción alegó que ambos funcionarios incurrieron en irregularidades en el manejo de fondos hasta por un monto de $6 millones entregados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

A los imputados se les investigó a raíz de una denuncia presentada por la AND en la que se detectaron irregularidades en el manejo de Programa de Interés Social que debía beneficiar a comunidades en situación de vulnerabilidad.

En estos momentos, el juez de garantías decretó un receso, tras lo cual se entrará a debatir las medidas cautelares a imponer a ambos imputados.

La fiscalía presentará una moción para que a ambos investigados se les aplique una medida cautelar de detención provisional por considerar que se trata de un delito grave y que se ocasionó una afectación a los fondos del Estado.

En tanto, se tiene previsto que hoy jueves se realice la audiencia de imputación al exrpresentante de Barrio Sur Alex Lee y Marta Macias, quienes también enfrentan una investigación por presunto peculado.