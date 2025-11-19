Panamá, 19 de noviembre del 2025

    AUDIENCIA

    Juez imputa cargos a 60 detenidos por red de narcotráfico en Aeropuerto de Tocumen

    Juan Manuel Díaz
    La audiencia de los investigados por las operaciones Eros y Colibrí se desarrollaron en el Sistema Penal Acusatorio (SPA). LP/Elysée Fernández

    La juez Sandra Castillo imputó cargos por conspiración para el tráfico de drogas y tráfico internacional de drogas a las 60 personas detenidas en las operaciones Eros y Colibrí.

    Durante la audiencia que inició a las 9:00 a.m. de este miércoles 19 de noviembre, la juez Castillo estimó que la Fiscalía presentó elementos de convicción que vinculan a los implicados con la presunta comisión de estos ilícitos.

    Castillo destacó que se trata de delitos graves que pueden ocasionar daños a la comunidad.

    También señaló que la investigación realizada por la Fiscalía de Drogas estableció la presunta vinculación de los procesados con delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración para el tráfico de drogas.

    La investigación, iniciada en 2023, dejó al descubierto una red de tráfico de drogas que utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar sustancias ilícitas hacia Europa.

    La red también mantenía un grupo dedicado a la introducción de drogas por Darién, Chepo, en la provincia de Panamá Oeste; el Archipiélago de Las Perlas; y Antón, en la provincia de Coclé.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

