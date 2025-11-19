Juez imputa cargos a 60 detenidos por red de narcotráfico en Aeropuerto de Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La juez Sandra Castillo imputó cargos por conspiración para el tráfico de drogas y tráfico internacional de drogas a las 60 personas detenidas en las operaciones Eros y Colibrí.

Durante la audiencia que inició a las 9:00 a.m. de este miércoles 19 de noviembre, la juez Castillo estimó que la Fiscalía presentó elementos de convicción que vinculan a los implicados con la presunta comisión de estos ilícitos.

Castillo destacó que se trata de delitos graves que pueden ocasionar daños a la comunidad.

También señaló que la investigación realizada por la Fiscalía de Drogas estableció la presunta vinculación de los procesados con delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración para el tráfico de drogas.

La investigación, iniciada en 2023, dejó al descubierto una red de tráfico de drogas que utilizaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar sustancias ilícitas hacia Europa.

La red también mantenía un grupo dedicado a la introducción de drogas por Darién, Chepo, en la provincia de Panamá Oeste; el Archipiélago de Las Perlas; y Antón, en la provincia de Coclé.