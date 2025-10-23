Panamá, 23 de octubre del 2025

    Peculado

    Juez imputa cargos por peculado a funcionarios de los correos

    Juan Manuel Díaz
    La Fiscalía Anticorrupción logró la imputación por el delilto de peculado.

    Un juez de garantías imputó cargos por el delito de peculado y alteración de documento a cuatro funcionarios de la Dirección General de Correos y Telégrafos presuntamente implicados en la alteración de transferencias de dinero causando una lesión por $46 mil.

    Durante una audiencia realizada el miércoles 22 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción logró la legalización de la aprehensión y presentó la imputación contra los funcionarios que fueron aprehendidos a través de la operación Estafeta.

    Los allanamientos se realizaron el pasado lunes en San Miguelito y Panamá Este, en donde se logró ubicar a los investigados.

    En las diligencias se logró recobrar una serie de indicios que son objeto de análisis por parte de las autoridades.

    La investigación se inició cuando usuarios de los correos se quejaron por irregularidades en los montos de dinero que eran enviados a través de este servicio.

    Hasta ahora, las autoridades no han logrado establecer desde cuándo se venían cometiendo las irregularidades y si existen otros funcionarios o particulares implicados en esta red de corrupción.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


