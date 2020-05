Juez negó cambiar medida de detención a Eduardo Macea, alias Marshall

La jueza de garantías Irma Palacios negó una solicitud de revisión de la medida cautelar de detención provisional a Eduardo Macea Alonzo, alias Marshall, procesado por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión agravada de drogas.

A través del sistema de videoaudiencia, la jueza determinó que no se cumplen con los requisitos para la solicitud de revisión, ya que, a la fecha, no ha disminuido el peligro de fuga y se mantiene el riesgo de afectación de las pruebas en un proceso que no ha finalizado.

Igualmente, determinó que el imputado no forma parte de los grupos que vulnerables a la Covid-19. De hecho, la jueza recalcó que la defensa de Macea no ha informado que en el centro penitenciario donde se encuentra recluido se hayan registrado casos positivos de esa enfermedad, por lo que no se le puede otorgar una medida distinta a la ya establecida.

La defensa de Macea, a cargo de Samuel Duque, apeló la decisión de la jueza y dicha apelación será analizada en una audiencia el próximo 5 de mayo.

Macea fue capturado el 12 de marzo de 2019 tras una persecución en la calzada de Amador, donde se produjo un intercambio de disparos.

Las investigaciones de inteligencia de las autoridades atribuyen a Macea el control de rutas para el tráfico de cocaína hacia Europa a través de puertos de contenedores en Colón. Presuntamente, la droga provenía de Colombia, país donde se ha incrementado la producción de cocaína en los últimos años.