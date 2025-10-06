Juez niega solicitud a Bernardo Meneses y mantiene querella del Ifarhu en caso de peculado

Exclusivo Suscriptores

Un juez de garantías rechazó la solicitud presentada por el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, para excluir la querella interpuesta por la Dirección de Asesoría Legal de esa entidad, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado.

En una audiencia celebrada el pasado viernes, la juez Irene Cedeño desestimó la petición de Ángel Álvarez, abogado de Meneses, quien solicitaba dejar sin efecto la querella presentada en su contra por la presunta comisión de peculado.

La juez Cedeño argumentó que la querella presentada por la Dirección de Asesoría Legal del Ifarhu cumple con las normativas legales vigentes y decidió mantener la resolución No. 214 de 18 de junio de 2025, emitida por el Ministerio Público, que reconoce al Ifarhu como víctima.

Meneses sigue detenido en la cárcel de Tinajitas, imputado por el delito de enriquecimiento injustificado. Además, enfrenta otro proceso por la presunta comisión de blanqueo de capitales.

En una audiencia celebrada el pasado 17 de julio, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones Greta Marchosky, Gustavo De Gracia y Yiles Pittí consideraron que la medida de detención preventiva aplicada por un juez de garantías el 8 de junio era la más adecuada para asegurar la vinculación de Bernardo Meneses al proceso por enriquecimiento injustificado.

Recientemente se conoció que, a pesar de estar en prisión preventiva, Meneses aspira a participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para el cargo de primer vicepresidente de esa agrupación política.

Meneses, quien ha participado en todas las audiencias, mantiene su inocencia y asegura que los procesos en su contra tienen un trasfondo político. Según la Fiscalía, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló un incremento patrimonial no justificado de 419,331 dólares. Esta suma, señala la investigación, supera ampliamente los bienes declarados por Meneses durante su gestión al frente del Ifarhu, entre 2019 y 2023. El Ministerio Público considera que existen elementos que vinculan al exfuncionario con el uso indebido de fondos públicos.

El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción no logró que un juez de garantías ordenara la detención preventiva de Meneses en la investigación por peculado. En otra audiencia, la juez Cedeño también acogió la imputación del Ministerio Público contra otro exfuncionario del Ifarhu por presunto peculado en perjuicio de esa entidad. Además, la juez dispuso aplicar a este exfuncionario la medida cautelar de reportarse periódicamente los días 15 y 30 de cada mes ante la autoridad competente.

El Ifarhu ha presentado diversas denuncias ante el Ministerio Público por irregularidades en el manejo de fondos destinados a auxilios económicos y becas. La Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos contra varios exfuncionarios y particulares involucrados en la tramitación de estos auxilios, quienes recibieron dinero sin necesidad.