Juez ordena detención preventiva de representante y tesorero de junta comunal de Arnulfo Arias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La juez de garantías Didia Ruíz ordenó la detención provisional e imputó cargos al representante del corregimiento de Arnulfo Arias, Darío González, y al tesorero Raúl Pacheco por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.

La decisión se da luego de que, supuestamente, estos funcionarios hicieron efectivo un cheque falso por la suma de $492 mil en el Banco Nacional de Panamá (BNP), el cual presuntamente procedía de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

La juez Ruiz también dispuso aplicar una medida cautelar de reportes periódicos a dos colaboradoras del BNP, quienes fueron encargadas de la tramitación del cheque que se hizo efectivo y que luego se fragmentó en otras 30 transacciones a diferentes personas naturales y jurídicas.

También se dispuso una medida de reporte periódico al conductor de la Junta Comunal, Gustavo López, a quien se le comisionó la tarea de llevar el cheque al BNP y hacerlo efectivo.

Durante la investigación, la Fiscalía Anticorrupción logró establecer que los funcionarios de la junta comunal de Arnulfo Arias enviaron a López con tres cheques alterados para hacerlos efectivos en el banco, pero que dos de los cheques no pasaron los requerimientos de seguridad y solo uno por la suma de $492 mil pudo hacerse efectivo.

Las diligencias fueron realizadas por la DIj y la Fiscalía Anticorrupción. Cortesía.

Según las pesquisas, se pudo establecer que los cheques falsos son similares a los existentes en una libreta que corresponde a la Unachi, aunque se desconoce quién alteró los cheques y quién se los entregó a los funcionarios de la junta comunal para hacerlos efectivos en el banco.

La fiscalía realiza una serie de diligencias a fin de establecer cómo se tuvo acceso a la libreta de la Unachi, de donde se obtuvo el modelo para falsificar los cheques.

Los abogados defensores de los imputados anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares de detención provisional ordenadas por la juez Ruiz y por ello se fijó una audiencia para el próximo 5 de febrero a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones.