Juez ordena detención provisional e imputa cargos a conductor de bus involucrado en accidente en Chepo

Un juez de garantías acogió la imputación de cargos por la presunta comisión del delito de homicidio culposo y ordenó la detención provisional de un conductor de transporte colectivo de la ruta Panamá–Darién, quien se vio involucrado en un accidente a la altura de la comunidad de Unión de Azuero, en Chepo, en el que fallecieron cuatro personas y 42 resultaron heridas.

El juez de garantías acogió la imputación del delito de homicidio culposo contra el conductor del transporte colectivo, Elíecer Guerra, luego de que la fiscalía estableciera que realizó maniobras que provocaron el vuelco del vehículo, ocasionando el fallecimiento de dos mujeres y dos menores de edad, de 12 y 15 años.

Varios de los heridos aún permanecen recluidos en diversos centros hospitalarios debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante la audiencia, la fiscalía logró establecer que el conductor del bus desatendió su deber de preservar la seguridad de los pasajeros y no tomó las previsiones necesarias para evitar el accidente.

El accidente se registró el pasado jueves, cuando el bus chocó contra un talud de tierra y se volcó sobre uno de sus costados, lo que generó un fuerte impacto en el vehículo.

#Detención| Sección de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana logró:

✅ Legalizar la aprehensión de conductor de bus

✅ Se ordenó la detención provisional

✅ Imputar por homicidio culposo agravado

Hecho ocurrido el 9 de octubre de 2025, en Chepo, donde fallecen 3 personas👇🏻 pic.twitter.com/X1GGNYgsI7 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) October 11, 2025

De acuerdo con versiones preliminares, el bus de la ruta Darién–Panamá, conocido como tipo “nevera”, se volcó en las inmediaciones de Unión de Azuero cuando se dirigía hacia la ciudad capital.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional acudió al sitio para auxiliar a los heridos, mientras que paramédicos del Servicio Nacional de Emergencias 911 trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos.