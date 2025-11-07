Juez permite a Genaro López, del Suntracs, asistir a citas médicas mientras enfrenta acusaciones de blanqueo de capitales

Un juez de garantías autorizó al dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, quien mantiene una medida cautelar de depósito domiciliario, para que pueda salir de su residencia y acudir a varias citas médicas debido a padecimientos de salud.

Durante una audiencia realizada este viernes, 7 de noviembre, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, el juez concedió el permiso para que López sea atendido por un cardiólogo en el Centro Médico San Luis. Además, le autorizó otras salidas los días 14 y 27 de noviembre para recibir atención por otras dolencias.

López está imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con un conflicto laboral en el proyecto turístico Red Frog Beach Club, ubicado en isla Bastimentos, Bocas del Toro.

Según la investigación, el Suntracs supuestamente se apoderó de 14 fincas que habían sido entregadas por la empresa Pillar Construcción como compensación por la disputa, pero el sindicato las remató y no entregó el dinero a los obreros.

El pasado 6 de octubre, el Tribunal Superior de Apelaciones rechazó una solicitud de la defensa de López para reemplazar la medida de depósito domiciliario por una menos severa.

En esa ocasión, el Tribunal consideró que la defensa no presentó elementos nuevos que justificaran la variación de la medida cautelar de retención domiciliaria y uso de brazalete electrónico aplicada al dirigente sindical.