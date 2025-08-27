Panamá, 27 de agosto del 2025

    Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés

    Juan Manuel Díaz
    Alma Cortés fue ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. LP Archivo

    La juez de cumplimiento Yira Quintero decretó la suspensión condicional de la pena de 32 meses de prisión impuesta a la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Alma Cortés, por el delito de peculado en perjuicio de esa entidad.

    En una audiencia celebrada este miércoles, la juez Quintero determinó que Cortés cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 99 del Código Penal, que establece las condiciones indispensables para suspender la ejecución de la pena (entre ellas ser delincuente primaria y haber recibido una pena que no excede los tres años de prisión).

    Otro elemento tomado en cuenta por la juez fue el hecho que Cortés canceló la lesión patrimonial ocasionada que ascendió a la suma de $35 mil.

    Tras esta decisión, la juez dispuso un periodo de suspensión condicional del proceso por un término de dos años.

    Durante la audiencia, el fiscal de cumplimiento Javier Cuadra se opuso a la petición presentada por el abogado Carlos Carrillo, defensor de Cortés, pero la juez desestimó los argumentos de la fiscalía.

    La pena original aplicada a Cortés era de cuatro años de prisión, pero el juzgado le rebajó una tercera parte de la pena tras haber devuelto al Tribunal de Cuentas el dinero en concepto de viáticos.

    El caso está relacionado con el cobro de viáticos por un monto de 49 mil dólares, destinados a cubrir su asistencia a una serie de reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, entre junio y noviembre de 2011.

