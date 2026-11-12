Juez valida acuerdos de pena a ocho detenidos en la operación Jungla por tráfico de drogas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La juez de garantías, Kerine Jaén, validó ocho acuerdos de pena de 68, 64 y 48 meses de prisión por el delito de conspiración del tráfico de drogas a implicados en una red criminal desmantelada en la operación Jungla.

Durante una audiencia intermedia celebrada ayer martes, la juez validó los acuerdos de pena y, además, aplicó multas por la suma de $250 y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a los sancionados por un período de tres años.

Este es el segundo grupo de imputados en este caso que logra acuerdos de pena antes de llegar a la fase de juicio. En noviembre de 2024, un primer grupo de siete imputados alcanzó acuerdos de pena de 60 meses de prisión por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.

En la audiencia de ayer, la juez también aplicó una multa de $200 a tres abogados que no comparecieron a la audiencia intermedia sin presentar una excusa. Luego de esto, la juez reprogramó la audiencia para el próximo 16 de noviembre.

La audiencia se desarrolló en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, en plaza Ágora. LP/Elysée Fernández

La operación Jungla, realizada en noviembre de 2024 por la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, sacó de circulación a un grupo de 33 personas que se estaba dedicando a recibir droga desde Colombia a través de embarcaciones.

Este grupo organizado también coordinaba toda la logística mediante reuniones y comunicaciones telefónicas con el fin de introducir la droga a los principales puertos del país, con destino final en Bélgica Taiwán, Holanda, España e India.