Jueza fija fecha de audiencia al exmayor Alexis Cedeño

SUPUESTA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Por los supuestos delitos contra la libertad individual, contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad una juez decidió llamar a juicio al exmayor de la Policía Nacional Alexis Cedeño.

Así lo informó la tarde de este jueves 20 de febrero el Órgano Judicial, el cual detalló que la juez del Sexto Circuito Penal de Panamá, Luzmila Jaramillo, tomó esa decisión en la audiencia preliminar celebrada esta mañana.

Jaramillo fijó como fecha de la audiencia ordinaria el martes 5 de mayo, a las 8:30 a.m. y como fecha alterna el jueves 2 de julio, a las 8:30 a.m.

Igualmente, se designó a la Defensora de Oficio, Carmen de Estagmaro, en caso de no asistir su defensor particular Roniel Ortiz, detalló el Órgano Judicial.

La juez basó su decisión luego de escuchar los alegatos de la fiscal de Delincuencia Organizada del Ministerio Público, Yeni Moreno, además de Ortíz.

A criterio de Jaramillo hay elementos suficientes de “un hecho punible que permiten su acreditación”, como lo es la privación de libertad de la víctima.

Abren causa criminal contra exmayor de la Policía Nacional por supuesta comisión del delito de privación de libertad (Leer más https://t.co/BSrVuobtDp ) pic.twitter.com/FOPYymVdkl — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) February 20, 2020

También su decisión se basó en las entrevistas de agentes de la Policía Nacional, la certificación de que no se investigaba a la víctima, la declaración certificada del entonces director de la Policía Nacional de no autorizar esa privación.

La investigación tuvo su origen el 5 de febrero de 2016, cuando la víctima fue interceptada, esposado y privado de su libertad, en horas de la noche, por el área de calle 50.

Cedeño fue condenado a cuatro años de prisión por supuestamente facilitar la evasión de personas vinculadas a procesos por tráfico de droga.

El pasado 13 de enero de 2020 un juez de cumplimiento no accedió a sustituirle la pena argumentando que el delito de corrupción de servidores públicos, no está en el catálogo para el reemplazo de la pena, tal como lo establece el artículo No. 509 del Código Procesal Penal.

El exmayor cumple su condena en una celda de la cárcel transitoria de la Policía Nacional, ubicada en el corregimiento de Ancón.