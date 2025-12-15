Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades

Una jueza de garantías imputó cargos y aplicó la medida cautelar de detención domiciliaria al empresario Carlos Alejandro Spigel, por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

En una audiencia realizada el pasado viernes 12 de diciembre, la juez de garantías Diana García acogió la imputación de cargos contra Spigel, presentada por la fiscal anticorrupción Patricia Ossa.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Spigel irregularidades en una obra relacionada con el Proyecto de Sanidad Básica de Conades, que se construiría en la comunidad de Cañaveral, en la provincia de Coclé, y que había sido asignada a la empresa Constructora y Equipo Unido, S.A.

La investigación de la Fiscalía se inició a raíz de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se estableció que a Spigel, como responsable en el año 2016, se le entregó un adelanto del 20 %, sin que la obra se concluyera, lo que provocó un perjuicio económico por la suma de $458 mil 536.

Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía Anticorrupciín y la Dirección de Investigación Judicial. Cortesía.

El Ministerio Público mantiene en trámite un total de 22 denuncias y cuatro querellas relacionadas con el manejo de fondos de Conades, que involucran afectaciones por un monto de $8 millones 239 mil.

En 2019, la Fiscalía de Cuentas también inició una investigación sobre el destino de los fondos entregados al Programa de Sanidad Básica, por lo que la Contraloría inició una serie de auditorías sobre este programa.

Ese mismo año se presentaron una serie de denuncias ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información contra funcionarios de Conades, por violación de la conducta ética como servidores públicos dentro del Programa de Sanidad Básica.

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se han extendido por las provincias de Colón, Veraguas, Coclé, Darién, Herrera y Los Santos, donde, entre 2014 y 2019, debían ejecutarse obras del programa promovido por Conades, muchas de las cuales no se concluyeron o se realizaron de manera parcial.

El Programa de Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, con el cual se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias; sin embargo, solo se alcanzó la entrega de unas 215 mil, y era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).