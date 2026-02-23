Juicio Odebrecht en su recta final: fiscalía inicia alegatos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio por blanqueo de capitales vinculado a sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, en el que figuran un expresidente y varios exministros, entra en fase final este lunes 23 de febrero, con la presentación de los alegatos.

Está previsto que la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo emplee las jornadas de hoy y mañana para la presentación de los cargos y vinculación de cada uno de los procesados en este esquema de corrupción usado para obtener contratos para obras de infraestructura.

Morcillo deberá detallar ante la juez Baloisa Marquínez la participación de cada uno de los procesados y explicar la conexión entre imputados, sociedades, empresas, cuentas bancarias y testaferros que recibieron las coimas.

El pasado 13 de febrero, tras concluir la presentación de 24 testigos, entre ellos peritos, y unas 50 pruebas extraordinarias aducidas por la fiscalía y los abogados defensores, la juez Marquínez decretó un receso hasta este lunes para que la fiscalía y la defensa prepararan sus alegatos.

Esta primera fase estuvo marcada por la ausencia de algunos testigos como los exdirectivos de la constructora Odebrecht Olivio Rodríguez, André Rabello, Luis Antonio Mameri, Marco de Queiroz Grillo y Ángela Palmeira Ferreira. Tampoco comparecieron los testigos Olmedo Méndez Tribaldo, Ramón Carretero Napolitano, ni la comisionada de la policía Damaris Rodríguez.

Se hicieron múltiples diligencias para ubicar a Rodríguez y notificarla, a fin de que compareciera y fuera interrogada en el juicio. Sin embargo, no compareció.

En la fase inicial del juicio, la fiscalía alcanzó tres acuerdos de pena con los imputados Riccardo Francolini, Francisco Pérez Ferreira y Juan Carlos Espinosa, que incluyeron penas de prisión y la devolución de dinero recibido.

El juicio del caso Odebrecht comenzó el lunes 12 de enero de 2026 con la comparecencia de 23 imputados. LP

Francolini acordó una pena de 30 meses de prisión y la devolución de $1.9 millones, mientras que Ferreira y Espinosa lograron acuerdos de 40 y 21 meses de prisión, respectivamente.

Luego de los alegatos finales de la fiscalía, cada abogado defensor tendrá una hora para presentar a la juez Marquínez los elementos de convicción para solicitar un veredicto absolutorio a favor de su cliente.

El juicio, que se inició el pasado 12 de enero, se extendió más allá del 13 de febrero, fecha en la que se tenía previsto que las partes culminaran el debate sobre la culpabilidad o inocencia de los procesados, debido a que la juez Marquínez también debía atender el juicio a 23 personas detenidas en la operación Fisher por cargos relacionados con drogas y blanqueo de capitales. La juez ha tenido que repartir su tiempo entre ambos juicios, usualmente en sesiones de media jornada.

Entre los procesados por el caso de las coimas de Odebrecht se encuentran el exministro de la Presidencia (2009-2012) Demetrio Papadimitriu; el exministro de Vivienda y candidato presidencial en 2014 José Domingo Arias; el exministro de Obras Públicas (2009-2012) Federico Suárez; y el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

También están procesados Jorge Rosas, Juan Carlos Rosas, Rosa Molino Paz, Rodrigo Díaz Paredes, Cristina Lozano Bonet, Jaumes Pamies Dolade, Navin Bhakta, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Carlos Duboys, Aurora Muradaz, Frank De Lima, Juan Antonio Niño, Juan Mutio Cerdeira, Francés Pérez Giménez, María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde.