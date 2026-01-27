Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Blanqueo de capitales

    Juicio Odebrecht, en vivo: Yara Campo es la primera testigo

    Juan Manuel Díaz
    Juicio Odebrecht, en vivo: Yara Campo es la primera testigo
    El martes 27 de enero de 2026, en el juicio de Odebrecht, Yara Campo, del Tribunal Electoral, explicó las restricciones que impone el Código Electoral, al financiamiento privado de las campañas electorales.

    Yara Campo, directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, es la primera testigo que declarará en el juicio por los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá entre los años 2010 y 2014.

    +info

    André Rabello y cuatro delatores brasileños no testificarán en el juicio de Odebrecht¿Quién es Olivio Rodrigues y por qué hay afán por excluirlo del juicio de Odebrecht?Se suspende el juicio de Odebrecht por la ausencia del defensor de Jaumes PamiesFrancolini ya tiene una condena y dos acuerdos; ¿puede pedir la sustitución de la pena de prisión?

    Campo fue requerida por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo. Su testimonio es clave para explicar las donaciones que Odebrecht realizó a campañas electorales en los años 2009 y 2014, y cómo estas burlaron la ley electoral.

    El Código Electoral prohíbe las donaciones de gobiernos extranjeros y sociedades que no tengan actividad en Panamá. Tampoco se permiten las donaciones anónimas, salvo aquellas que sean producto de alguna colecta popular. También sanciona a los políticos y partidos que utilizan cuentas bancarias extrajeras para financiar sus campañas.

    El juicio es transmitido en directo a través del sitio web de La Prensa.

    La testigo fue interrogada por la fiscal Yanisbeth Malek, quien es parte del equipo del Ministerio Público que acompaña a Morcillo.

    Campos explicó que la dirección de auditoría interna del TE recibe toda la documentación y hace una comparación entre los fondos recibidos y gastados por cada campaña. Toda la documentación aportada al TE debe llevar la firma del representante legal del partido y del tesorero de la campaña.

    Sobre las donaciones en “especie”, Campos dijo que todo es cuantificado, de acuerdo al valor que tengan en el mercado.

    En cuanto la fiscal Malek terminó su cuestionario, el abogado Arturo Sauri, defensor de Carlos Duboy, pidió contrainterrogar a Campo.

    Duboy fue tesorero de la junta directiva del partido Panameñista, en el periodo investigado por la Fiscalía Especial Anticorrupción.

    Campo dijo que no recordaba ninguna sanción o advertencia a Duboy, por faltas o violaciones a la ley electoral.

    La defensa del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) también había manifestado interés en contrainterrogar a Campos, pero Varela no es enjuiciado por la juez Baloisa Marquínez. Aunque está imputado por esta causa, Varela es procesado por la Corte Suprema, por su condición de parlamentario centroamericano.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más
    • PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu. Leer más