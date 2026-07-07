Contraloría presenta denuncias penales contra junta comunal, cuatro exfuncionarios y una empresa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales como resultado de hallazgos detectados durante auditorías.

Según la entidad, las denuncias fueron remitidas luego de que los informes de auditoría identificaran elementos que podrían ameritar una investigación penal.

Las denuncias corresponden a auditorías practicadas al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), a la empresa FCC Construcción, S.A., a la junta comunal de Ponuga y a los exfuncionarios Noriel Arauz, Publio Anselmo de Gracia Tejada, Nadia del Río y Maritza Ureña.

Arauz fue administrador de la Autoridad Marítima de Panamá durante la administración de Laurentino Cortizo.

De Gracia era el director general de Ingresos, mientras que Maritza Ureña González fue subdirectora de esta misma entidad.

Ureña es la madre de Luis Acevedo Ureña, identificado como el hombre de confianza del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Del Río era una figura clave en la Presidencia de la República, en su rol como asistente de Cortizo.

Contraloría informa sobre denuncias penales presentadas a partir de informes de auditoría.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá #TrabajandoConIntegridad pic.twitter.com/BfThF5a5qA — Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) July 7, 2026

De acuerdo con la información oficial, el informe de auditoría del Idaan fue presentado el 26 de junio de 2025 y la denuncia penal se interpuso el 1 de julio de 2026.

En el caso de FCC Construcción, S.A., el informe fue entregado el 18 de septiembre de 2025 y la denuncia se presentó el 2 de julio de 2026.

La auditoría a la junta comunal de Ponuga fue presentada el 19 de enero de 2026 y dio lugar a una denuncia el 1 de julio de este año.

En tanto, el informe relacionado con Noriel Arauz fue entregado el 9 de abril de 2026 y la denuncia fue presentada el 30 de junio.

Asimismo, la Contraloría indicó que los informes correspondientes a Publio de Gracia, Nadia del Río y Maritza Ureña fueron emitidos entre mayo y junio de 2026, mientras que las denuncias penales respectivas fueron presentadas el 2 de julio.

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