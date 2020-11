Juzgado español no admite la querella que la fundación de Baltasar Garzón presentó contra Martinelli, pero sí autoriza diligencias

Fibgar apelará

La Audiencia Nacional de España no admitió una querella que presentó la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2004), por presunto blanqueo de capitales y corrupción en transacciones económicas internacionales.

No obstante, sí autorizó que se realicen unas diligencias que permitirían determinar la existencia de los delitos.

Fibgar anunció este martes que apelará la resolución del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de Madrid, tras ser notificados de la inadmisión de la querella.

El juzgado considera -según la información divulgada por Fibgar- que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar el delito de cohecho pasivo internacional y que no se dan los indicios suficientes en relación con el blanqueo. No obstante, el juzgado permitirá al equipo legal de la fundación seguir investigando y así determinar si se ha dado la comisión de algún delito.

“Aunque el juzgado rechaza la querella por falta de concreción, no ordena la paralización de las investigaciones, sino que permite continuar con las mismas. Fibgar considera que existen elementos suficientes para que el expresidente sea investigado dentro del citado proceso, en la adjudicación de obras durante su administración a empresas españolas, y por ello ha mostrado su voluntad de apelar la decisión del Juzgado. Fibgar utilizará está apelación para aportar más datos, investigar bienes adicionales posiblemente vinculados a delito de blanqueo y volver a solicitar la admisión de la querella”, señala la oenegé.

Fibgar había solicitado ser parte en el proceso que adelanta la Audiencia Nacional de España por el presunto pago de sobornos de la empresa española FCC en Panamá. Por este caso, ya hay 14 personas investigadas, incluyendo el abogado Mauricio Cort, considerado un testaferro o intermediario.

La oenegé pretendía que se llamará a declarar a Martinelli.

Fibgar, que tiene entre sus objetivos la lucha contra la impunidad a nivel internacional en casos de corrupción y crimen organizado, está dirigida por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Más temprano, Martinelli escribió en Twitter que retaba a varios medios de comunicación, entre los que nombró a La Prensa, que publicaran el fallo que negó las pretensiones de Fibgar. “A ver si tienen credibilidad y coraje de publicar el fallo”, retó.

Reto a los #haters @prensacom y @tvnpanama @radiopanama a que publiquen con la misma prominencia, como destruyen ellos reputaciones, el fallo que acaba de salir de España sobre la ridicula denuncia de Garzón sobre FCC. A ver si tienen credibilidad y coraje de publicar el fallo? — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) November 17, 2020

Según la Fiscalía Anticorrupción española, el sistema de corrupción utilizado en este caso consistió en aumentar en un 10% el valor real las obras adjudicadas a FCC y en sobredimensionar el suministro de acero, presuntamente facturado al doble de su precio, con el objetivo de desviar fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, “a través de sociedades pantallas y un circuito de cuentas bancarias”.

En Panamá, hay dos procesos relacionados con FCC en los que se ha imputado a otra veintena de exfuncionarios y presuntos testaferros. Hasta la fecha, ni en España ni en Panamá, el expresidente ha sido imputado.