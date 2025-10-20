Juzgado niega recurso de nulidad a Dangelo Dayán Ramírez Ramea en caso de pandillerismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales negó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Dangelo Dayán Ramírez Ramea, dentro del proceso que se le sigue por los delitos contra la seguridad colectiva, asociación ilícita y pandillerismo agravado.

En el Edicto No. 1179, expedido por ese despacho judicial y firmado por la jueza Águeda Rentería, se informa del rechazo al recurso interpuesto por la firma Fonseca, Barrios & Asociados.

Ramírez Ramea permanece detenido en la cárcel La Picota, en Colombia, a la espera de que culmine su proceso de extradición a Panamá, derivado de una condena de 12 años de prisión por el delito de blanqueo de capitales, además del proceso que enfrenta por pandillerismo y asociación ilícita.

En 2023, Ramírez Ramea fue detenido por las autoridades colombianas tras un requerimiento de las autoridades panameñas. Al momento de su captura llevaba tres años ocultándose. Según las investigaciones, viajaba periódicamente a las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali, con el propósito de comercializar vehículos de alta gama para dar apariencia legal a dineros procedentes del narcotráfico.

Su captura fue posible gracias a un trabajo de vigilancia y seguimiento realizado por agentes colombianos, quienes lo ubicaron en un gimnasio al que acudía con frecuencia y donde debía registrar su huella digital para ingresar.

A Ramírez Ramea, señalado por las autoridades como líder de la banda “Calor Calor”, se le vincula con una red dedicada al tráfico de drogas mediante botes de pesca artesanales, grupo que fue desmantelado en octubre de 2022 durante la Operación Tocumen.

La sentencia condenatoria fue expedida el 23 de febrero de 2024, y notificada mediante el Edicto No. 269 del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales. El fallo ordena que Ramírez y el resto de los condenados sean enviados a un centro penitenciario para cumplir la pena impuesta.

A esta red criminal se le decomisó, en 2019, un cargamento de 500 kilos de cocaína que era movilizado por las costas del Pacífico panameño.

Además, el 28 de septiembre de 2009, a Ramírez Ramea se le incautó un millón de dólares en efectivo durante un operativo policial en Campo Lindbergh. En la diligencia se encontraron 29 paquetes plásticos sellados con dinero, un arma de fuego y tres teléfonos celulares, en uno de los cuales se hallaron imágenes de bultos de droga y dinero.