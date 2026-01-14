Panamá, 14 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Carta de agradecimiento

    Kevin Cabrera resalta cooperación judicial entre Panamá y Estados Unidos durante la gestión de María Eugenia López

    Getzalette Reyes
    En el orden usual, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y la magistrada de la Corte Suprema, María Eugenia López Arias.

    El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, envió una carta de agradecimiento y reconocimiento a la magistrada María Eugenia López Arias, en la que destacó su labor durante sus dos períodos como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho.

    Así fue la votación que llevó a María Cristina Chen a la presidencia de la Corte Suprema

    En la misiva −fechada el 6 de enero de 2026− el diplomático resaltó el liderazgo demostrado por López Arias al frente del Órgano Judicial, así como su firme compromiso con la institucionalidad, la legalidad y la justicia, valores que —según indicó— dejan un legado duradero para el país.

    “El liderazgo evidenció un firme compromiso con la justicia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, dejando un legado duradero para el país”, expresó el embajador en el documento.

    Cabrera también subrayó que, durante la gestión de la magistrada, se impulsaron iniciativas de cooperación entre Panamá y Estados Unidos, especialmente en áreas relacionadas con la modernización del sistema judicial, el fortalecimiento de tribunales especializados y la promoción de buenas prácticas en materia penal.

    Según el embajador, estos esfuerzos contribuyeron a consolidar una relación bilateral basada en valores compartidos, en particular en lo referente al respeto al Estado de Derecho y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

    Por último, el diplomático expresó sus deseos a López Arias en la continuación de su carrera como magistrada de la Sala Penal, y reiteró la disposición de la Embajada de Estados Unidos de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Panamá.

    Nota de agradecimiento enviada por el embajador estadounidense a la magistrada María Eugenia López Arias.

    La magistrada López Arias concluyó dos períodos consecutivos al frente del Órgano Judicial. El pasado 2 de enero, el pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió a la magistrada María Cristina Chen Stanziola como su sucesora en la presidencia del órgano.

    Getzalette Reyes

    Portadista


