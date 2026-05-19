La conexión panameña en el escándalo que involucra al expresidente español Rodríguez Zapatero

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El nombre de Panamá ha surgido en la investigación que salpica al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por la inyección de 53 millones de euros ($62 millones al cambio actual) para evitar la disolución de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Los investigadores en España sospechan que Rodríguez Zapatero -que está imputado por presunta corrupción- pudo haber recibido el 1% de ese rescate que fue aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, para salvar a la aerolínea durante la pandemia de la covid-19.

Antes de acceder a los fondos públicos autorizados por Sánchez, hubo una sociedad panameña que -según la investigación- jugó un rol determinante para evitar la quiebra de Plus Ultra.

Se trata de Panacorp Casa de Valores, S.A. (que desde el 15 de febrero de 2024 se llama Avanza Casa de Valores), la cual habría concedido un préstamo de 6.3 millones de euros a la aerolínea, en diciembre de 2017, según informan medios españoles. Esa operación permitió a Plus Ultra evitar la orden judicial de disolución y recomponerse, un requisito clave para optar a la ayuda económica concedida a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Sin ese financiamiento, la aerolínea habría quedado excluida del rescate aprobado en marzo de 2021.

Panacorp Casa de Valores fue registrada el 21 de junio de 2006 y tiene como directivos a Alcides José Carrión Romero (presidente), Melva Evenia Ellis Urieta (tesorera y secretaria), Luz Mery Arango Ortega y Ángel Eduardo Pinzón Peralta. Como apoderado figura Erwin Kurt Thomas Monagas. El agente residente es la firma Eisenmannn Abogados y Consultores.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional salen de la sede de la empresas de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este martes en Madrid. EFE

Las investigaciones también apuntan al empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa, señalado como una figura relevante dentro de la estructura financiera que sostuvo a la aerolínea. De acuerdo con la información divulgada, la familia Ibrahim habría mantenido control accionario sobre Panacorp Casa de Valores hasta al menos mayo de 2021.

Asimismo, Mohamed Ibrahim Ibrahim —sobrino de Camilo Ibrahim Issa— figuraba como tesorero y director de Panacorp durante el período en que se concretaron varias de las operaciones ahora examinadas por la justicia española.

La causa igualmente involucra al empresario Rodolfo Reyes, socio de Ibrahim Issa.

Otro elemento que ha llamado la atención de los investigadores es una acusación sobre una supuesta comisión de 10 millones de euros ($11.7 millones) “en Panamá”. No se han divulgado los documentos que permitan identificar qué sociedades y cuentas bancarias están involucradas.

Además, Panacorp habría actuado entre 2016 y 2021 como custodio de activos vinculados a la petrolera estatal venezolana PDVSA, incluyendo operaciones relacionadas con Commonwealth Bank, entidad radicada en Dominica y asociada a Phoenix World Trade, sociedad panameña ligada al conglomerado empresarial de la familia Ibrahim.

Phoenix World Trade fue creada el 16 de octubre de 2003 y tiene como suscriptores a Camilo y Luis Ibrahim, según datos del Registro Público. Los dignatarios son Mohamed (presidente), William (tesorero) y Luis Ibrahim (secretario). El agente residente es William Eduardo Lewis.

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