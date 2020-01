La Corte mantiene la suspensión de la resolución que equipara la experiencia laboral con la formación académica

Demanda de nulidad está por decidir

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la suspensión provisional de la Resolución de Gabinete No. 69 del 6 de agosto de 2019, que equipara la experiencia laboral con la preparación académica.

La resolución está suspendida, por orden de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, desde el 27 de septiembre pasado, a solicitud del abogado Ernesto Cedeño, quien presentó una demanda de nulidad contra la misma.

El Ministerio de la Presidencia, a través del abogado Erasmo Pinilla Castillero, presentó un recurso de reconsideración contra la orden de suspensión provisional, la cual fue “rechazada de plano, por improcedente”, por la Sala Tercera, en un fallo del pasado 26 de diciembre, que lleva la firma de los magistrados Efrén Tello (ponente), Cecilio Cedalise y Abel Zamorano (voto razonado). Zamorano ya no están en la Corte, dado que su mandato venció el 31 de diciembre pasado.

Los magistrados señalan que aunque la suspensión provisional no es una sentencia definitiva, “se trata de una decisión emitida por la Sala Tercera, en Pleno, constituyendo. por tanto, una decisión final y de obligatorio cumplimiento para las partes y los terceros”.

En dicho fallo, los magistrados recuerdan que la demanda de nulidad de Cedeño no ha sido admitida aún y que la suspensión provisional fue dictada como parte de una medida cautelar. No obstante, la acción que contra esa misma resolución presentó la Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la Universidad de Panamá, sí fue admitida ya e incluso se envió un oficio a la Procuraduría de la Administración, para conocer su versión del tema.

La Resolución de Gabinete No. 69 ha sido ampliamente cuestionada por pretender equiparar la experiencia laboral con la educación formal académica.

“Es un grave retroceso para la modernización del Estado y la competitividad del país”, advirtió en su momento la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

La corte acaba de rechazar de plano, el recurso de reconsideraracion presentado por el misterio de la presidencia, en contra de la suspensión de la equiparacion. Por lo tanto, la equiparacion de la experiencia por los títulos académicos, sigue suspendida.

La Resolución 69 fue posteriormente modificada por la Resolución de Gabinete No. 84 del 9 de septiembre de 2019.

El artículo que se añadió al documento dice lo siguiente: “La experiencia laboral previa en las clases ocupaciones en los niveles 0101 al 0601 no será considerada cuando se trata de profesiones reguladas por Ley Especial y en las que se exija idoneidad para su ejercicio.Esta resolución no incluirá las siguientes profesiones: médicos, enfermeros, psicólogos, médicos veterinarios, abogados, ingenieros, arquitectos, docentes, y cualesquiera otras profesiones amparados por Ley Especial o en las que se exija idoneidad profesional para su ejercicio”.

La resolución No. 69 se hizo pública en momentos en que circuló un video publicado en redes sociales, que muestra a perredistas molestos porque no han sido tomados en cuenta para cargos en el nuevo gobierno. Por eso, algunos de los que cuestionan la medida del Ejecutivo no descartan que la resolución esté ligada a ese tipo de reclamos.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) tenía 10 años de no controlar el Ejecutivo.

En junio de 2019, la planilla estatal era de 238 mil 583 funcionarios, de los cuales unos 22 mil estaban acreditados en la carrera administrativa.