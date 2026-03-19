La Corte respalda la actuación de la juez Marquínez para enjuiciar a Ronny Mizrachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno adujo que no existió un error de denominación del delito por parte de la juez.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró que el Primer Tribunal Superior se equivocó cuando concedió aquel amparo de garantías constitucionales que libró a Aaron “Ronny” Mizrachi del juicio de Odebrecht que se celebró del 12 de enero al 27 de febrero pasado.

El fallo del pleno de la CSJ, bajo la ponencia de Maribel Cornejo, detalla que los magistrados del Primer Tribunal de Justicia incurrieron en la valoración de aspectos que no le correspondían y que solo podían ser comprobados y ponderados por el juez de la causa, una vez examinadas todas las pruebas.

Ronny Mizrachi es cuñado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (también enjuiciado en esta causa) y padre del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Él mismo admitió que su sociedad Caribbean Holding Services Ltd., recibió dinero de Odebrecht, el cual posteriormente redireccionó a Martinelli Berrocal y sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares; Riccardo Francolini; el expresidente Juan Carlos Varela y la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A.

El 1 de septiembre de 2025, los magistrados Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, del Primer Tribunal Superior, consideraron que la juez Baloisa Marquínez, en su auto de llamamiento a juicio, no precisó la fecha, modo y lugar en que ocurrió la conducta imputada a Mizrachi, ni estableció de manera clara su participación individual en los hechos investigados.

Pero el pleno de la Corte señaló que no existió “un error de denominación del delito” por parte de la juez Marquínez y que el incidente de nulidad que presentó el abogado de Mizrachi no era la vía idónea para objetar el auto de llamamiento a juicio, ya que indujo al Primer Tribunal a un análisis que no era acorde con esa etapa procesal.

Baloisa Marquínez, juez del caso Odebrecht. Archivo.

El pleno de la CSJ consideró incoherente y desproporcionado el análisis realizado por los magistrados Pizarro, Aparicio y Robinson.

La actuación del Primer Tribunal Superior salvó a Mizrachi del juicio que inició el pasado 12 de enero ya que la juez decidió excluirlo, pese a que la Fiscalía Especial Anticorrupción advirtió que ese fallo había sido apelado y estaba pendiente de decisión por el pleno de la Corte.

Mizrachi y Caribbean Holding

De acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrución, Caribbean Holding Services Ltd recibió fondos millonarios de la Caja 2 manejada por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

La fiscalía cuenta con la declaración del gerente de ventas de esa sociedad, Alejandro Díaz Araúz, quien aseguró que Mizrachi manejaba las cuentas de Caribbbean Holding.

Odebrecht, en su acuerdo de colaboración con la justicia, aportó documentos que revelaron órdenes de pago en beneficio de Caribbean Holding Services Ltd por un total de $1.4 millones.

El equipo de Fiscales del Ministerio Público y los querellantes.

En la investigación de la fiscalía también aparecen transferencias realizadas por Constructora Internacional del Sur, ligada a Odebrecht, por la suma de $1.8 millones a Caribbean Holding.

Al mismo tiempo, dicha sociedad recibió tres transferencias de la sociedad Klienfeld Services Ltd, también manejada por Odebrecht, por la suma de $199 mil y otra por $299 mil.

Otra de las sociedades controladas por la Caja 2 de Odebrecht que transfirió fondos a Caribbean Holding fue Innovation Research Engineering Corp, que en 2009 y 2010 le realizó dos transferencias por más de $100 mil.

Se desconoce ahora cuándo será el juicio de Mizrachi.

La juez Marquínez no ha fijado fecha y tampoco ha revelado la sentencia a las 16 personas ya enjuiciadas por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.