La deuda pendiente: El reto de identificar a los desaparecidos de la dictadura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Miembros del Comité de Familiares de Víctimas Desaparecidos (Cofadepa-HG) exigen al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) esclarecer la identidad de un grupo de restos óseos recuperados durante la vigencia de la Comisión de la Verdad.

Algunos de los retos datan de los trabajos de excavación realizados en 2002 en el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen, la isla de Coiba y otros lugares en los que se ubicaron algunos cuerpos.

Afirmaron que esta evidencia es crucial para que el Ministerio Público pueda establecer algún tipo de responsabilidad por la desaparición y muerte de sus familiares.

Maritza Maestre, familiar de unas de las víctimas, explicó que en 2025 un grupo de antropólogos colombianos estuvieron en el Imelcf para realizar una revisión de los restos y establecer una posible hoja de trabajo para iniciar con las pruebas de ADN.

Maestre detalló que se hace necesario que este grupo científico pueda ejecutar los trabajos y realizar una comparación de los restos recuperados y las muestras entregadas por los familiares.

Reconoció que el Imelfc ha hecho un gran esfuerzo en las preservación de los fragmentos recuperados y establecer contactos con antropólogos forenses, pero que se requiere de equipos y recursos económicos para concluir las pruebas.

Se trata de unas 35 cajas con restos óseos recuperados durante los trabajos de excavación realizados por la Comisión de la Verdad, luego de la invasión de Estados Unidos en 1989, con el propósito de ubicar los cuerpos de personas desaparecidas en la dictadura militar.

Sin embargo, el trabajo de identificación de los restos ha sido difícil ya que se trata de material que ha permanecido durante muchos años expuestos a los elementos y se requiere de equipos especializados para la extracción del ADN.

En diciembre de 2024 el Ministerio Público ordenó la reapertura del caso por la del sacerdote Héctor Gallego, desaparecido en junio de 1971 en la provincia de Veraguas.

Tras lo cual se hizo una inspección en los terrenos del Instituto Nacional de Agricultura (INA), luego de recibir información sobre la posible existencia de un cuerpo en esa área, el cual podría corresponder al sacerdote colombiano, pero sin éxito.

La reapertura de esta investigación se realizó a raíz de una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una denuncia presentada ante ese organismo internacional.

El Comité de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego ha solicitado al Estado panameño una reparación para los familiares de las víctimas de los desaparecidos en la dictadura militar (1968 - 1989), pero esto no se ha cristalizado.. Archivo

A través del trabajo realizado hasta ahora se logró identificar los restos de de Cecilio Hazelwood, Reinaldo Sánchez Tenas, Jerónimo Díaz, Heliodoro Portugal y Gerardo Olivares todos desaparecidos durante la dictadura militar.

Entre los restos que se presume están sepultados en la isla de Coiba están los del dirigente obrero Floyd Britton, ya que algunos testigos alegaron haberlo visto en ese extinto penal, pero su cuerpo no han sido recuperado.