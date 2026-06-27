La Fiscalía investiga el manejo irregular de más de $760 mil en programas de educación laboral del Conusi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Génaro López y Marco Andrade fueron aprehendidos por la presunta comisión del delito de peculado. El sábado 27 de junio comparecerán ante un juez de garantías.

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) determinó que la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) utilizó fondos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para organizar actividades de educación laboral con trabajadores fallecidos y obreros cuyos números de cédula son inexistentes.

Las diligencias realizadas por agentes de la DIJ forman parte de una serie de investigaciones ordenadas por la Fiscalía Anticorrupción relacionadas con un presunto peculado en el manejo de los fondos entregados por el Mitradel, a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), para la capacitación de obreros pertenecientes a Conusi.

Por este caso, la fiscalía ya ordenó la aprehensión de los exsecretarios generales de la confederación, Genaro López y Marco Andrade, a quienes vincula con el manejo de estos fondos.

La investigación tiene su origen en una publicación realizada por el diario La Prensa en abril de 2025, en la que se plantea que el Mitradel tenía bajo la lupa la entrega de $5.3 millones a organizaciones sindicales destinados a programas de educación y capacitación laboral.

Los hallazgos de la investigación de la fiscalía revelaron presuntas irregularidades en el manejo de $760,951 que fueron entregados a Conusi entre 2019 y 2023.

En el caso de Andrade, la fiscalía encontró que movilizó $300 mil en sus cuentas. También adquirió tres fincas valoradas en más de $100 mil en Coronado y La Represa, en La Chorrera.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción ubicó dos plazos fijos: uno abierto en 2021 por un monto de $60 mil y otro, a nombre del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), por $1.5 millones.

Denuncian violación del debido proceso

Se tenía previsto que López y Andrade comparecieran este viernes 26 de junio a una audiencia de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares, pero la diligencia no se realizó.

Ambos fueron aprehendidos la mañana del pasado jueves.

Antonio Vargas, del equipo de abogados que representa a Conusi, detalló que la detención de López se efectuó a las 7:00 a.m. del jueves 25 de junio y que diferir para el sábado la audiencia de legalización de aprehensión excede el término legal para mantenerlo retenido, que es de 48 horas.

Antonio Vargas, abogado de Conusi denuncia presuntas violaciones del debido proceso.. LP/Carlos Vidal

Vargas aseguró que la Fiscalía Anticorrupción solicitó la audiencia a las 8.40 a.m. del viernes, pero que por motivos desconocidos la Oficina Judicial del Sistema de Penal Acusatorio (SPA), que está ubicada en Plaza Ágora, no la agendó.

Posteriormente, en la tarde de este viernes, se conoció que la audiencia de imputación contra López y Andrade quedó agendada para las 8:30 p.m. del sábado 27 de junio.

López ya es investigado en otro caso, por el que goza de una medida cautelar de reporte periódico tras ser imputado por la presunta comisión de los delitos blanqueo de capitales, estafa agravada y falsificación de documentos en perjuicio de un grupo de extrabajadores del Suntracs.

Hace dos semanas, la fiscalía realizó un allanamiento en la sede de Conusi, ubicada en Ancón, en busca de documentos relacionados on este caso.