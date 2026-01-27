La fiscalía pedirá la imputación de la presidenta de la Cámara de Comercio de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La audiencia para imputar cargos a la presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, María Eugenia Ramos Ramos, se lleva a cabo este martes 27 de enero, a solicitud de la Fiscalía Contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico.

Ramos fue aprehendida el día antes porque presuntamente giró un cheque sin fondos. Su conducción había sido solicitada a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), desde el pasado 21 de enero.

La dirigente gremial pasó la noche en la sede de la DIJ en Colón y este martes fue trasladada ante el juez de garantías, para la audiencia que inició a las 11:00 a.m.

La fiscal pedirá su imputación por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y el orden económico.

Información en desarrollo...