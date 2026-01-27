Panamá, 27 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    PROCESO JUDICIAL

    La fiscalía pedirá la imputación de la presidenta de la Cámara de Comercio de Colón

    Juan Manuel Díaz
    La audiencia para imputar cargos a la presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, María Eugenia Ramos Ramos, se lleva a cabo este martes 27 de enero, a solicitud de la Fiscalía Contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico.

    Aprehenden a María Eugenia Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón

    Ramos fue aprehendida el día antes porque presuntamente giró un cheque sin fondos. Su conducción había sido solicitada a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), desde el pasado 21 de enero.

    La dirigente gremial pasó la noche en la sede de la DIJ en Colón y este martes fue trasladada ante el juez de garantías, para la audiencia que inició a las 11:00 a.m.

    La fiscal pedirá su imputación por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y el orden económico.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

