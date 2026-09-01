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    Presunto enriquecimiento

    La fiscalía presentará su acusación contra Gaby Carrizo el 7 de septiembre

    Juan Manuel Díaz
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    La fiscalía presentará su acusación contra Gaby Carrizo el 7 de septiembre
    En enero pasado, Carrizo fue capturado y conducido, esposado, ante un juez de garantías. LP

    La fiscalía anticorrupción solicitó una audiencia para sustentar su escrito de acusación contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

    La audiencia con el juez de garantías será el próximo lunes 7 de septiembre.

    Carrizo está actualmente bajo detención domiciliaria.

    En esta audiencia, de la fase intermedia, la fiscalía presentará el escrito de acusación contra Carrizo y anunciará las pruebas que presentará. La defensa también informará cuáles serán sus pruebas.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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