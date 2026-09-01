La fiscalía presentará su acusación contra Gaby Carrizo el 7 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fiscalía anticorrupción solicitó una audiencia para sustentar su escrito de acusación contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La audiencia con el juez de garantías será el próximo lunes 7 de septiembre.

Carrizo está actualmente bajo detención domiciliaria.

En esta audiencia, de la fase intermedia, la fiscalía presentará el escrito de acusación contra Carrizo y anunciará las pruebas que presentará. La defensa también informará cuáles serán sus pruebas.

Información en desarrollo...