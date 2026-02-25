La fiscalía termina sus alegatos, con un llamado a castigar a Rodrigo Díaz, Carlos Duboy y los Rosas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la fase final del juicio por los sobornos de Odebrecht, la fiscal Thalia Palacios solicitó condenas contra Carlos Duboy, Rodrigo Díaz Paredes, Juan Carlos Rosas O’Donell y Jorge Alberto Rosas, a quienes vinculó con transferencias y transacciones presuntamente provenientes de la denominada Caja 2 de la constructora brasileña.

Asimismo, pidió la absolución de Rosa Mary Molino, al considerar que no tuvo participación directa ni conocimiento del manejo de los fondos.

Según la fiscal, los procesados conocían el origen ilícito del dinero recibido a través de sociedades, partidos políticos y firmas de abogados.

Con esta intervención, el Ministerio Público concluyó sus alegatos. Ahora corresponde el turno al abogado del Ministerio de Seguridad Pública, que participa en el juicio como querellante.

Carlos Duboy

La fiscal Palacios se refirió a la vinculación de Duboy, exministro de Vivienda en los tres primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y extesorero del Partido Panameñista, a quien atribuyó ser el beneficiario final de la sociedad Strategic Management Corp., que recibió dos transferencias por $49 mil y $89 mil enviadas por Constructora Internacional del Sur y Klienfield, dos sociedades utilizadas por la Caja 2 o Dirección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

La fiscal Thalia Palacios, en la fase de alegatos del juicio de Odebrecht, el 24 de febrero de 2026.

Hizo alusión a una declaración de André Campo Rabello, antiguo intendente de Odebrecht, quien señaló haber conocido en 2009 al entonces ministro Duboy, poco después de que la constructora brasileña ganara el proyecto para la renovación urbana de Curundú.

Relató que en el acuerdo de pena suscrito por Odebrecht con Estados Unidos se estableció la existencia de un esquema de corrupción mediante el cual se pagaron $788 millones en coimas, entre ellas a funcionarios panameños.

Carlos Duboy en el juicio de Odebrecht, el 24 de febrero de 2026.

La fiscal detalló que Duboy fungió como tesorero del Panameñista y que Odebrecht entregó dineros a dicho colectivo político. Palacios sostuvo que Duboy sabía que no podía recibir dinero de la constructora; sin embargo, aun así se aceptaron fondos de la empresa brasileña. Añadió que Duboy conocía la procedencia irregular de los recursos que le fueron entregados.

Rodrigo Díaz Paredes

La fiscal también solicitó una sentencia condenatoria contra el exmiembro del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rodrigo Díaz Paredes, a quien vinculó con dos transacciones realizadas por el directivo de Odebrecht, Olivio Rodrigues, por $5.5 millones a las sociedades Mundial de Valores, Villa Loly y Lodaro, en el marco de negociaciones sostenidas con Hugo Torrijos (q.e.p.d.) por el proyecto de la Autopista Madden-Colón.

Extracto de la presentación del Ministerio Público, en los alegatos de la acusación contra Rodrigo Díaz Paredes.

Explicó que las cuentas de estas empresas eran manejadas por Díaz Paredes y que formaban parte del grupo Mundial, donde ocupó un alto cargo ejecutivo. Señaló que Mundial de Valores posteriormente se fusionó y se convirtió en la casa de valores Prival Securities, entre cuyos dignatarios figura Díaz Paredes.

Alegó que sociedades vinculadas a Díaz Paredes recibieron transferencias por $139 mil, $219 mil y $299 mil procedentes de empresas ligadas a Odebrecht. En total, según la fiscal, Mundial de Valores recibió $1.8 millones de manera irregular.

Rosas & Rosas

La fiscal Palacios también pidió sentencia condenatoria para el exdiputado Jorge Alberto Rosas y su primo Juan Carlos Rosas O’Donell, ambos abogados y miembros de la firma de abogados Rosas & Rosas, que tenía entre sus clientes a Odebrecht.

Jorge Alberto Rosas se presentó en el juicio de Odebrecht, el 24 de febrero de 2026.

No obstante, solicitó un veredicto absolutorio para Rosa Mary Molino, también abogada de Rosas & Rosas, al considerar que no tuvo vinculación directa con el manejo de los fondos entregados por Odebrecht.

Palacios planteó que los cargos de blanqueo de capitales obedecen a transacciones observadas a través de bancos locales entre Constructora Internacional del Sur, ligada a Odebrecht, y la firma Rosas & Rosas desde el año 2004. Reveló que la firma prestaba el servicio de pago de planillas especiales a Constructora Internacional del Sur por $2.8 millones, operaciones que calificó como transacciones inusuales.

Juan Carlos Rosas siguió el juicio por Zoom, el 24 de febrero de 2026.

Añadió que los fondos recibidos por Rosas & Rosas provenían de Odebrecht y que, según su tesis, los socios tenían pleno conocimiento del origen ilícito de esos dineros.

La fiscal presentó el testimonio de un funcionario de recursos humanos de Odebrecht, quien explicó que los pagos a colaboradores de la constructora se realizaban por ACH. También citó otra declaración de André Campo Rabello, quien confirmó que la bancada panameñista, tras el rompimiento de la alianza con Cambio Democrático, apoyó contratos en la Asamblea Nacional y que la firma prestaba el servicio de pago en efectivo a personal de la constructora, dinero que no era contabilizado.

Asimismo, detalló que Rosas & Rosas brindó asesoría a Odebrecht en los proyectos Remigio Rojas y la cinta costera. Citó, además, documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que se certifica que la firma recibió $10 millones de Odebrecht.

Finalmente, reiteró que los procesados conocían el origen ilícito de los fondos manejados por la empresa brasileña.