La imputación a Rodríguez Zapatero: préstamos ficticios, transferencias a Panamá y el rol del expresidente en el rescate de una aerolínea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el informe pericial destacan transferencias de fondos hacia Panamá y pagos a sociedades externas a la aerolínea Plus Utra, así como operaciones con oro por 30 millones de euros.

La española Plus Ultra Líneas Aéreas utilizó un supuesto préstamo de la empresa panameña Panacorp Casa de Valores, S.A. para aparentar solvencia y cumplir los requisitos del rescate de 53 millones de euros (62 millones de dólares al cambio actual) concedido por el gobierno de Pedro Sánchez.

El préstamo se habría canalizado a través de un banco en Dominica, según revela el juez de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, en su auto judicial del 18 de mayo, en el que se cita como investigado al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien milita en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo secretario general es Sánchez.

Un análisis pericial independiente determinó que Plus Ultra ya estaba en crisis antes de la pandemia y no cumplía los requisitos para recibir la ayuda pública canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

Extracto del Auto del 18 de marzo de 2026, firmado por el juez José Luis Calama Teixeira, del Tribunal Central de Instancia, de la Audiencia Nacional de España. En este documento, se sustenta la acusación contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp —que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica—, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”, indica el juez Calama en su auto judicial.

En el informe pericial también destacan transferencias de fondos hacia Panamá y pagos a sociedades externas a la aerolínea, así como operaciones con oro por 30 millones de euros.

En el auto judicial (que tiene 85 páginas) se transcriben algunas comunicaciones. En una de ellas se hace referencia a Panacorp y a un tal “Alcides”. El presidente y apoderado de Panacorp Casa de Valores (que desde febrero de 2024 se llama Avanza Casa de Valores, S.A.) es Alcides José Carrión Romero.

La prensa llamó a las oficinas de Panacorp/Avanza, pero indicaron que no había nadie disponible para atender preguntas. Se dejó un mensaje.

La imputación al expresidente

A Rodríguez Zapatero se le señala como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, cuya finalidad era obtener beneficios económicos “mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Extracto del Auto del 18 de marzo de 2026, firmado por el juez José Luis Calama Teixeira, del Tribunal Central de Instancia, de la Audiencia Nacional de España. En este documento, se sustenta la acusación contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los directivos de Plus Ultra habrían intentado obtener la ayuda mediante dos “líneas de influencia”: una, a través del entonces ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y otra, a través de Rodríguez Zapatero. Ambas vías operaron de forma simultánea, pero eventualmente fue la del expresidente la que adquirió un “papel predominante” y permitió a la aerolínea obtener los fondos públicos.

Como líder de esta red, Rodríguez Zapatero selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades offshore y “adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura”.

La secuencia de reuniones, contactos y comunicaciones —incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda— evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión de ayuda a la aerolínea.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional salen de la sede de la empresas de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este martes en Madrid. EFE

También se menciona a la sociedad Whathefav SL, cuyas socias son las hijas del expresidente. Esta sociedad, cuyo domicilio está en un edificio residencial en Madrid, recibió 561,000 euros (casi 617,100 dólares).

Rodríguez Zapatero está citado para declarar el próximo 2 de junio.