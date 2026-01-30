Panamá, 30 de enero del 2026

    Blanqueo de capitales

    La juez multó a un testigo de la fiscalía porque no se presentó al juicio de Odebrecht

    Juan Manuel Díaz
    La juez Baloisa Marquínez procedió a multar con $100 a Olmedo Méndez Tribaldos, colaborador de la Fiscalía Especial Anticorrupción, quien había sido convocado como testigo en el juicio Odebrecht, pero no se presentó.

    Méndez estaba debidamente notificado, informó la oficina judicial.

    La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo había solicitado la comparecencia de Méndez para que presentara detalles sobre la colaboración alcanzada con la fiscalía en torno a los pagos realizados por la empresa brasileña.

    Como parte de su acuerdo de pena validado en 2017, Méndez confesó que, a través de sociedades y cuentas en las que aparecía como firmante, recibió coimas de la Caja 2 de Odebrecht. Eso fue lo que declaró en una indagatoria el 27 de septiembre de 2017, la cual consta en el expediente.

    Como parte de su acuerdo de pena, Méndez admitió la comisión del delito de blanqueo de capitales y reconoció haber actuado como “testaferro” del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. Se le impuso la pena de 46 meses de prisión e inhabilitación por 2 años para ejercer funciones públicas.

    Hace una semana, la juez Marquínez también puso una multa $100. En esa ocasión, el sancionado fue el abogado Abdel Almengor, de la firma Infante & Pérez Almillano (Ipal), porque no se presentó al juicio y dejó en indefensión a su representado, el imputado Jaumes Pamies.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


