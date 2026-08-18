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    La PGN responde al contralor: sí hay avances en el caso de PPC y urge ampliar la auditoría forense

    Esta ampliación “es un insumo necesario para la investigación”, que ya acumula 360 tomos, informó la PGN en una nota de prensa divulgada este martes 18 de agosto.

    Mónica Palm / José González Pinilla
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    La PGN responde al contralor: sí hay avances en el caso de PPC y urge ampliar la auditoría forense
    Composición gráfica con el procurador de la Nación, Luis Gomez Rudy (izq) y el contralor de la República, Anel Bolo Flores. Archivo

    La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó una ampliación de la auditoría que la Contraloría General de la República realizó al fallido contrato de concesión de Panama Ports Company (PPC), empresa que hasta febrero pasado operó los puertos de Balboa y Cristóbal.

    +info

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    Esta ampliación “es un insumo necesario para la investigación”, que ya acumula 360 tomos, informó la PGN en una nota de prensa divulgada este martes 18 de agosto.

    Más temprano, el contralor Anel Flores dijo en TVN Noticias que, respecto a PPC, “no hemos visto movimiento en el Ministerio Público sobre el tema de la posible corrupción que hubo ahí”.

    Sin embargo, no ofreció detalles de los avances o de las diligencias realizadas hasta el momento.

    “La rapidez no puede sustituir el rigor, la objetividad, la transparencia y el cumplimiento de las reglas y etapas procesales del sistema penal”, recordó.

    Este sería un nuevo capítulo de tensiones entre el procurador Luis Carlos Gómez y Anel Flores, tras el episodio aquel donde el contralor irrumpió una diligencia en el despacho de una fiscalía anticorrupción.

    La PGN responde al contralor: sí hay avances en el caso de PPC y urge ampliar la auditoría forense
    El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, LP / Alexander Arosemena

    El 9 de abril pasado, Flores ingresó al despacho de la fiscal anticorrupción Adela Cedeño, cuando entrevistaba a auditoras de la Contraloría, impidiendo así la culminación de la diligencia.

    Las auditoras estaban siendo entrevistadas en el marco de la causa que se adelantaba contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado.

    En las imágenes que circularon en redes sociales en ese momento, se observó claramente cuando el contralor llegó al edificio de la fiscalía, acompañado del subcontralor Omar Castillo.

    El procurador solicitó entonces una audiencia al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se investigara la actuación de Flores. Es la Corte el ente competente para procesar e imponer medidas cautelares al contralor de la República. Pero a la fecha, el proceso no ha registrado avance.

    Hasta el presidente José Raúl Mulino intervino en esa desavenencia en aquel momento. Pidió a ambos “allanar diferencias” tras conversar por separado con los dos funcionarios, quienes —según dijo— le presentaron sus respectivas versiones de los hechos.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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