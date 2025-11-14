La ruta y los dueños del Oceanic Tug, la nave incautada con $200 millones en droga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Oceanic Tug, la embarcación retenida con 13.5 toneladas de cocaína valorada en $200 millones, pretendía dedicarse al negocio del bunkering, pero la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no le expidió la correspondiente licencia.

“No tenía la capacidad para hacer ese tipo de negocios”, contó el administrador de la AMP, Luis Roquebert, este jueves 13 de noviembre, cuando acompañó al presidente José Raúl Mulino en su conferencia de prensa semanal.

“Posteriormente, cuando se le dijo que no tenía esa aptitud, ese barco fue detenido y estuvo ahí, en Amador, anclado por cierto tiempo”, agregó Roquebert. Lo que se sabe es que posteriormente, el Oceanic Tug navegó hasta Colombia y, poco después, el 11 de noviembre pasado, fue interceptado en el Pacífico panameño por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que patrullaban la zona en un operativo conjunto con la agencia antinarcóticos estadounidense (Drug Enforcement Administration o DEA).

¡Felicidades a @AeronavalPanama por la incautación de más de 13 toneladas métricas de cocaína! Este éxito resalta la colaboración entre las autoridades panameñas y @DEAHQ. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos enfocados en derrotar las redes de narcotráfico y mantener… https://t.co/ySjFrpwIw3 — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) November 12, 2025

Roquebert indicó que la embarcación ingresó al Registro de la Marina Mercante de Panamá en el año 2022, cuando era propiedad de Dolphin Tugs Inc., una sociedad creada en mayo de 2020 y que actualmente preside Pablo Torres Chong.

Oceanic Tug navegó con bandera panameña hasta mayo de 2024, cuando fue registrada en Tanzania. También cambió de propietario: Torres le dijo a La Prensa que, en marzo de 2023, su empresa vendió la nave a Power H. Holding Corporation (una sociedad ya disuelta), que a su vez la traspasó a Pacific Tug & Barge Operators Corp.

Power H. Holding Corp. fue creada el 9 de marzo de 2023 y disuelta año y medio después, el 21 de agosto de 2025. La presidió Manuel Antonio Joannou Chávez. Los otros directores y dignatarios son María Joannou Chávez y Miguel Ángel Benjamín Joannou. El agente residente es la firma Maritime Lawyers Bureau.

Pacific Tug & Barge fue constituida un día después: el 10 de marzo de 2023. Su junta directiva la integran Tairett Torchía Trucco (presidenta y representante legal), Melanie Valdés Lodge (secretaria) y Sindy de Gracia (tesorera). Como agente residente figura Andrés Mock Ho Usuga.

La Autoridad Marítima explicó que la nave que fue incautada con droga, antes abanderada en Panamá, había pasado a bandera de Tanzania y salió del país tras no cumplir requisitos para operar.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/8hrWTInTMk — La Prensa Panamá (@prensacom) November 13, 2025

Torres no recuerda en cuánto vendió la nave, aunque recalca que, cuando la embarcación era de su propiedad, llevaba otro nombre: Bullwark II. También niega que, cuando la nave estuvo “anclada” en Amador, como alega el administrador de la AMP, lo hiciera en el muelle flotante que opera Dolphin Terminal (otra de sus empresas) en isla Perico.

La AMP le ha pedido a Dolphin Terminal que salga de ahí, ya que no tiene permiso o concesión de fondo de mar.

Tanto el administrador Roquebert como el presidente Mulino han dicho que aportarán toda la documentación que requiera el Ministerio Público como parte de sus investigaciones.

Hay 10 personas aprehendidas.