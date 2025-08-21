Panamá, 21 de agosto del 2025

    Seguridad ciudadana

    La violencia golpea con más fuerza en San Miguelito, Panamá y Colón: Mulino apunta al crimen organizado

    Eliana Morales Gil
    Sector perteneciente al distrito de San Miguelito. Foto: Richard Bonilla

    El presidente José Raúl Mulino puso el dedo sobre los distritos más vulnerables de la seguridad nacional: San Miguelito, Panamá y Colón. Durante la conferencia de prensa de este jueves 21 de agosto, reconoció que son los que más alimentan la estadística de homicidios en el país.

    “En este momento, a 17 días del mes de agosto, la tasa nacional anda por el orden de 8,2 por cada 100 000. Sin embargo, tenemos incidencias delictivas que suben en algunas provincias como Panamá, Panamá Oeste y Colón, hasta 14 por cada 100 000. Esto es bastante”, afirmó.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, en Darién. LP Isaac Ortega

    Enseguida añadió que los distritos Panamá, San Miguelito y Colón, son los que más aportan al incremento del delito a nivel nacional.

    Mulino recordó que, cuando fungió como ministro de Seguridad, la tasa era mucho más alta, pero subrayó que hoy las muertes violentas en estas zonas tienen una explicación clara: pandillas vinculadas al narcotráfico.“Esas fluctuaciones en esas provincias tienen una conexión directa con la lucha entre pandillas de narcotráfico, sin duda alguna”, dijo.

    El mandatario insistió en que la magnitud del negocio de la droga condiciona el panorama de seguridad. “Yo que conozco de esto, estoy sumamente alarmado de la cantidad de cocaína que está pasando por nuestro país y la cantidad de cientos de toneladas que estamos incautando”, aseguró. Hasta agosto, las autoridades han decomisado entre 140 y 150 toneladas métricas de cocaína, un salto histórico frente a las 52 toneladas del año más alto de su anterior gestión.

    Mulino describió cómo la dinámica del crimen organizado involucra a actores locales. “El incremento de la colaboración de las pandillas de las distintas áreas con los narcotraficantes para bajarla y le pagan en especies”, explicó.

    La respuesta del gobierno, según adelantó, pasa por más policías, tecnología y equipo especializado. “Estamos fortaleciendo equipos, acondicionando más helicópteros, más aviones de patrullaje, más lanchas, que cuestan una montaña de dinero. La seguridad de este país es cara y tiene que ser así, si no, no sería seguridad”, sostuvo.

    Actualmente el ministerio de Seguridad Pública del país está en manos de Frank Ábrego.

    Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública. LP/Richard Bonilla

