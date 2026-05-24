Las rutas críticas: cómo el narcotráfico opera en las costas de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Servicio Marítimo Nacional (Senan) mantiene operaciones en las áreas consideradas críticas por las que suelen transitar lanchas provenientes de Colombia con droga.

Seis son las rutas marítimas usadas por el narcotráfico internacional en asocio con pandillas locales que han llevado a Panamá a convertirse en uno de los puntos neurálgicos para el tránsito de la droga hacia el mercado europeo y estadounidense.

Ello ha obligado a los estamentos de seguridad a redoblar la vigilancia, comprar más equipos y aumentar el número de efectivos asignados a tareas de monitoreo e interdicción de lanchas y narcosubmarinos usados para mover estupefacientes.

De acuerdo con el director de operaciones del Senan, el subcomisionado Mayco Palacio, en el área del Pacífico los narcos abrieron la ruta denominada 200+, en la que lanchas rápidas (Go Fast) salen del área de Buenaventura, Colombia, y navegan hasta unas 100 millas náuticas del mar territorial panameño para luego dirigirse directamente a Costa Rica.

Estas lanchas se caracterizan por usar motores de 200 caballos de fuerza, lo que las hace muy rápidas y fáciles de distinguir desde el aire por los aviones de reconocimiento.

Palacio detalló que estas lanchas usualmente son rastreadas por las aeronaves del Senan o de países cercanos que realizan labores de verificación de estas embarcaciones mediante lanchas interceptoras.

Estas lanchas buscan alejarse del archipiélago de Las Perlas, buscando la seguridad de alta mar y viajar directamente a Costa Rica.

Archipiélago de Las Perlas

Otra ruta operativa que mantienen las redes del narcotráfico a través de Panamá es la que involucra las islas ubicadas en el archipiélago de Las Perlas. Esta ruta usualmente es transitada por embarcaciones lentas que simulan dedicarse a la pesca artesanal, pero que son aprovechadas por las redes del narcotráfico para mover la droga, sepultarla en playas y luego enviarla hacia la ciudad de Panamá.

Los datos suministrados por el Senan coinciden con un informe de la Armada Colombiana que presenta al archipiélago de Las Perlas como un punto estratégico para las redes del narcotráfico.

Ambas organizaciones coinciden en que la gran cantidad de islas e islotes y la poca población que se encuentra en el archipiélago favorece que el narcotráfico las use como sitio para ocultar droga.

Esta ruta es complementada por embarcaciones que incursionan en la Bahía de Panamá y que llevan droga a puntos de la costa a través de pequeñas embarcaciones.

Otro punto caliente del narcotráfico es la denominada ruta de Azuero. En ella se ha detectado el desplazamiento de embarcaciones que simulan faenas de pesca, pero en realidad transportan drogas que luego son llevadas por tierra hasta las ciudades de Panamá y Colón e introducidas en contenedores.

Rutas del narcotráfico por el Pacífico.

Palacio reconoce que la droga dentro de contenedores es la técnica más usada por los narcotraficantes para intentar eludir la vigilancia de las autoridades.

En ese sentido, explicó que existen grupos locales que se dedican a la “contaminación” de contenedores en los puertos de Panamá y Colón, pero la mayor parte de los estupefacientes ubicados en contenedores llegan de otros países.

La bahía de Panamá no escapa al interés de las redes del narcotráfico para mover su carga. Aquí la droga también llega a las costas en pequeñas embarcaciones.

El Atlántico

La costa del Atlántico también concentra una intensa actividad de las redes del narcotráfico. Allí opera la denominada ruta 300, identificada por el Senan, usada por lanchas rápidas que navegan a más de 100 millas de la costa, además de otra vía utilizada por embarcaciones que se desplazan cerca del litoral.

La técnica es muy similar a la que se usa del lado Pacífico: embarcaciones de pesca que simulan faenar y, en otras ocasiones, aparecen las Go Fast a toda velocidad.

Otro corredor marítimo usado por el narcotráfico es la denominada ruta oceánica. En ella, barcos de gran calado con destino internacional son cargados con drogas en alta mar.

En esta última modalidad, las autoridades panameñas entregan los detalles de la embarcación que lleva la droga para que, a su llegada al puerto de destino, sea revisada por los organismos de seguridad.

Agentes del Senan decomisan paquetes con presunta droga en un contenedor. Cortesía. aeronavalpanama

Palacio sostiene que la presión ejercida por buques de la Marina de los Estados Unidos, responsables del hundimiento de varias lanchas cargadas con droga, ha obligado a las redes del narcotráfico a modificar sus rutas.

En lo que va de 2026 el Senan ha decomisado un total de 31.4 toneladas en 46 operaciones realizadas en diferentes puntos del país.

En estas operaciones se aprehendieron a 62 personas, entre ellas 28 colombianos, 25 panameños, seis nicaragüenses y 3 costarricenses. También se logró el decomiso de 28 embarcaciones, 12 armas de fuego y 178 municiones.

De las operaciones realizadas, 17 fueron relacionadas con lanchas artesanales, en las que se ubicaron 16 mil 141 paquetes de drogas; 12 fueron casos de carga en contenedores, con 7 mil 701 paquetes; lanchas Go Fast, tres casos con 5 mil 184 paquetes; y droga lanzada al mar, cinco casos con 524 paquetes.