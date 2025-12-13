Le ‘hackean’ el teléfono al director del Cuerpo de Bomberos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Álvarez, denunció este sábado 13 de diciembre que su teléfono personal fue hackeado y que se detectó actividad no autorizada desde el número móvil.

En un comunicado de la entidad, se informó que desde el número 6663-4825 se han difundido mensajes y contenidos falsos.

“Se advierte que este hecho constituye un delito cibernético, y como tal será investigado y sancionado conforme a la ley”, se indica en el comunicado.

Asimismo, se destaca que el director de los Bomberos presentará una denuncia formal en las próximas horas ante la Fiscalía de Propiedad Intelectual.

Información en desarrollo…