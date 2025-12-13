Panamá, 13 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Denuncia

    Le ‘hackean’ el teléfono al director del Cuerpo de Bomberos

    Henry Cárdenas P.
    La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Propiedad Intelectual. Cortesía

    El director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Víctor Álvarez, denunció este sábado 13 de diciembre que su teléfono personal fue hackeado y que se detectó actividad no autorizada desde el número móvil.

    En un comunicado de la entidad, se informó que desde el número 6663-4825 se han difundido mensajes y contenidos falsos.

    “Se advierte que este hecho constituye un delito cibernético, y como tal será investigado y sancionado conforme a la ley”, se indica en el comunicado.

    Asimismo, se destaca que el director de los Bomberos presentará una denuncia formal en las próximas horas ante la Fiscalía de Propiedad Intelectual.

    Información en desarrollo…

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

