Llegó a Panamá el marino Olmedo Javier Núñez y relata los golpes, abusos y castigos sufridos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Olmedo Javier Núñez Peñalba, el marino panameño que estaba detenido en Venezuela, ya está de regreso en Panamá. Había golpes y maltrato psicológico, refiere Núñez al contar todo lo que le hicieron durante siete meses.

Fue detenido en Venezuela desde junio de 2025. Y al llegar a la 1:00 de la tarde de este viernes 23 de enero, al Aeropuerto Internacional de Tocumen, narró parte de la odisea que vivió durante sus últimos días de encierro en Venezuela: los abusos y torturas a los que era sometido por el régimen de ese país.

Cuando se le preguntó cómo se sentía al regresar a su país, Núñez respondió:

“Contento, la verdad. Regresar a mi patria es algo inexplicable. Estar en mi suelo patrio y volver a ver a la familia, sentir el calor de mi país, es muy importante”.

Sobre cómo se sintió al recibir la noticia de que lo liberarían, dijo:

“Bueno, un poco impactado, la verdad. No la veía venir porque las cosas no pintaban bien para nosotros y todo siempre se hace desprevenido. Solamente lo llaman y lo sacan, te cortan todo lo que es barba y cabello, y uno se sorprende, la verdad, porque no sabe si va a salir o no, porque muchas veces salías y volvían a introducirte al penal para desmoralizar a la persona”.

Sin guardarse nada, Núñez respondió cómo fue su experiencia en el sistema penitenciario de Venezuela.

“Terrible. Maltratos... Había ‘golpes’ tanto psicológicos como en el cuerpo. Hubo cosas que, como castigos, nos hacían en la espalda. Nos subían a un cuarto piso, donde te desnudaban, te ponían las esposas en la espalda y te obligaban a dormir en el piso de concreto, sin sábana ni colchón, a la intemperie con el frío fuerte. Lo único que te mantenía en pie eran las ganas de volver a tu país”.

Respecto a si lo amenazaron de muerte, comentó:

“Muchas veces decían: ‘De aquí se van a morir. Si conocen el cielo, pídanle a Dios, porque están en el infierno; aquí van a conocer al diablo que soy yo, muchas veces decía uno de los directores del penal’.

“Nos decían que éramos terroristas, conspiradores, financiadores de terrorismo, lo cual en verdad no tenía nada que ver con nosotros. Nosotros somos marinos...”.

La detención de Núñez se produjo tras la retención del buque Guaiquerí N35, interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el pasado 11 de junio. Las autoridades venezolanas señalaron que la nave se encontraba en una zona marítima restringida.

Tras la captura de Nicolás Maduro y la liberación de un grupo de los presos políticos en Venezuela, se anunció la excarcelación de Núñez, justo el 16 de enero, luego que su nombre figurara en una lista de personas que serían liberadas.

De hecho, la Cancillería panameña anunció su liberación, pero horas después se retractó.

En sus propias palabras, Núñez explicó lo ocurrido:

“No, en el proceso de liberación más que todo me sacaron El Rodeo [una cárcel en las afueras de Caracas] el día 16, si no me equivoco. Me llevaron a un lugar que se llama DGCIM [Dirección de Contrainteligencia militar] donde estaban otros compañeros que ya se iban libres y de pronto me dijeron que yo también. Cuando me llevaban al lugar donde iba a tomar el vuelo, dieron la vuelta, y me llevaron de nuevo a al DGCIM...”.

Allí lo mantuvieron ocho días en un lugar que le llaman La Pecera [área que según los presos políticos es un para torturas]. “24 horas prácticamente sentado en una silla mirando una pared, sin poder ni siquiera mirar al compañero al lado mío, porque una vez decían que era terrorista. Luego, creo que fue el día 21 que me llevaron a la base militar y finalmente hoy, llegando aquí.. sorprendido y animado por la liberación”.