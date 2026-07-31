Llega extraditado desde España alias ‘El Abogado’, investigado por pandillerismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, fue extraditado desde Madrid, España, a Panamá, donde es requerido por las autoridades judiciales por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir (pandillerismo).

La extradición fue coordinada por la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Panamá, de la Policía Nacional, luego de que el sospechoso fuera capturado en la capital española mediante una alerta internacional emitida por las autoridades panameñas.

Valencia Escobar es señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos cabecillas de la pandilla Bagdad Santa Eduviges y figura entre los principales requeridos de la operación Antipandillas Combate, desarrollada el pasado 22 de mayo, como parte de las acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales dedicadas a diversas actividades delictivas.

Extraditan a Panamá a alias 'El Abogado', presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges.

Video - Policía Nacional

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Tras su captura en España, las autoridades panameñas iniciaron el proceso de extradición para que enfrentara la justicia en el país. La detención se produjo en la Plaza de Santa Ana, en Madrid, durante una operación ejecutada por la Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España, en coordinación con Interpol.

La investigación contra la pandilla Bagdad Santa Eduviges permitió, además, la captura de otros seis de sus presuntos integrantes durante la operación de mayo pasado, entre ellos otro supuesto cabecilla conocido con el alias de “Rungito”.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal, identificada como una filial de la pandilla Bagdad liderada por “Cholo Chorrillo”, operaba principalmente en Panamá Este y San Miguelito. A sus integrantes se les atribuyen presuntos delitos como homicidios, robos y asaltos cometidos en sectores como Tocumen, Pacora, Chepo y San Miguelito.