Lluvias: hallan sin vida a desaparecido tras ser arrastrado un vehículo en Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó que un hombre falleció este jueves 23 de julio luego de que un auto fue arrastrado por la corriente de una quebrada en el sector de Santa Fe, en la provincia de Darién.

El hecho se registró durante las fuertes lluvias que cayeron en diferentes provincias del país.

De acuerdo con la información del Sinaproc, la noche de este jueves fue ubicado el cuerpo sin signos vitales de un hombre de 26 años, quien fue arrastrado por la corriente tras intentar cruzar una quebrada afluente del río Platanilla, en el corregimiento de Río Congo Abajo, provincia de Darién.

La entidad reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas durante o después de las lluvias, ya que el aumento repentino del caudal representa un alto riesgo para la vida.

Las fuertes lluvias que se registraron en el país dejaron al menos 70 viviendas y 300 personas afectadas producto de inundaciones, caída de árboles y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el último reporte, la mayor incidencia se registró en las provincias de Colón, Los Santos y Herrera.

El Sinaproc y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantienen un aviso de vigilancia en todo el país por las lluvias, vigente hasta este viernes 24 de julio.