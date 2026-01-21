Los acusados se oponen a las pruebas extraordinarias y al testigo protegido que trajo la fiscalía al juicio de Odebrecht

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Uno a uno. La totalidad de los abogados defensores de la veintena de imputados que participa en el juicio de los sobornos de Odebrecht se opuso a las pruebas extraordinarias aducidas la semana pasada por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo.

Las objeciones de los defensores se fundamentaron en la supuesta falta de idoneidad de los intérpretes que realizaron la traducción de los documentos aportados por la fiscalía, procedentes de Estados Unidos, Singapur, Perú, Andorra y Antigua y Barbuda.

También se opusieron a la presentación de un testigo protegido y a las pruebas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que estarían ligadas al proceso seguido a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Los tres están imputados en esta causa, aunque solo el exmandatario está siendo actualmente enjuiciado, ya que sus hijos, (que ya fueron condenados por un juez de Brooklyn) serán procesados por la Corte Suprema de Justicia, al ser ambos diputados suplentes del Parlacen.

También hubo objeciones porque algunos documentos supuestamente no están sellados por alguna autoridad competente y otros serían copias “simples”, sin apostilla o certificación.

Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhatka, alegó que no se tiene garantía de autenticidad de los documentos presentados por la fiscalía.

En cuanto a la prueba aportada por Estados Unidos, que estaba en inglés y fue traducida al portugués y al español, no hay certeza de que los traductores estén certificados para este trabajo, según ella.

También Rolando Rodríguez, Arturo Sauri y Erasmo Muñoz (abogados de Demetrio Papadimitriu, Carlos Dubois y Jaime Lazo, respectivamente) se opusieron por razones similares.

Basilio González, Ángel Álvarez y Gustavo Pereira, quienes representan a Aaron Mizrachi, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Rosas, respectivamente, también replicaron los mismos argumentos.

Además, los abogados se opusieron a la presentación de un testigo protegido, alegando que desconocían su participación dentro del proceso.

Antes de mediodía, la juez Baloisa Marquínez declaró un receso, pero antes avisó que el jueves 22 y viernes 23 de enero, la audiencia será de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Información en desarrollo...