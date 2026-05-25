Panamá, 25 de mayo del 2026

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    Infragantis

    Los capturan tratando de robarse 3 cajas fuertes en el Centro Comercial Megapolis

    Una alerta ciudadana permitió la captura de tres hombres en la Avenida Balboa y serán llevados a audiencia en las próximas horas

    Martha Vanessa Concepción
    Los capturan tratando de robarse 3 cajas fuertes en el Centro Comercial Megapolis
    Policía captura a involucrados en robo en mall y recupera tres cajas fuertes.

    En las próximas horas, tres hombres serán llevados a audiencia, luego de ser sorprendidos dentro de las instalaciones del centro comercial Megapolis, ubicado en la Avenida Balboa, cuando trataban de sustraer tres cajas fuertes que contenían altas sumas de dinero en efectivo, informó la Policía Nacional.

    El despliegue de las fuerzas de seguridad comenzó tras recibir una llamada de alerta ciudadana y la activación de una alarma en el establecimiento.

    Según los informes oficiales, los delincuentes ingresaron por la fuerza al local comercial, lo que movilizó de inmediato a las patrullas del sector.

    ”Mediante alerta ciudadana nos informaron que en San Francisco, en el centro comercial Megapolis, en la parte interna de un local, se estaba dando un hurto con fractura en proceso. Inmediatamente, articulamos los esfuerzos logrando llegar al lugar de forma expedita y dando con la aprehensión de tres sujetos que mantenían en su poder tres cajas fuertes con una alta cantidad de dinero”, detalló el mayor Gustavo Serrano, jefe encargado de la vigésima primera zona policial de San Francisco.

    Los capturan tratando de robarse 3 cajas fuertes en el Centro Comercial Megapolis
    En las últimas 72 horas capturaron a 677 personas en el país. PN

    De acuerdo al informe, al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron evadir la acción de la justicia ocultándose en distintas áreas del inmueble. Sin embargo, el cerco policial dentro del local impidió la fuga y permitió la captura de los tres implicados en diferentes puntos de la estructura.

    Tanto los tres detenidos, que enfrentan el delito de hurto, como las cajas fuertes recuperadas y el resto de las evidencias materiales fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

    La Policía informó que en las últimas 72 horas aprehendió a 677 personas. De ellas, 376 fueron por oficio, 207 por faltas administrativas, 54 en flagrancia, 39 por microtráfico y uno por narcotráfico.

    Martha Vanessa Concepción


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