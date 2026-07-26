Los feminicidios suben un 86% en el primer semestre de 2026 en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los feminicidios en Panamá subieron un 86% en el primer semestre de este año al sumar trece, frente a los siete del mismo período del año anterior, mientras que los casos de tentativa de feminicidio lo hicieron en 89% y totalizaron 17 casos.

Según las estadísticas del Ministerio Público, otras ocho mujeres murieron de forma violenta, un 14% más que las siete del primer semestre de 2025.

La mayoría de los casos ocurrieron en la zona metropolitana y sus cercanías, con tres feminicidios en la provincia de Panamá, donde se encuentra la capital; tres en el distrito de San Miguelito, una zona marcada por altos índices de violencia, y dos en la provincia de Panamá Oeste, contigua a la ciudad.

Asimismo, las provincias de Panamá y Panamá Oeste, así como San Miguelito registraron la mayor cantidad de intentos de feminicidios con cuatro, tres y dos, respectivamente.

Seis de las muertes violentas de mujeres tuvieron lugar en la provincia de Panamá, una en Panamá Oeste y una en la provincia occidental de Bocas del Toro.

La mayoría de las víctimas de feminicidio tenía entre 18 y 44 años (9), mientras que casi la mitad de todos los casos (6) se perpetró con un arma de fuego.

Entre los casos registrados este año se encuentra el asesinato a manos de su pareja de una fiscal de la Sección Metropolitana de Homicidio y Feminicidio del Ministerio Público, ocurrido en marzo pasado, mes con más feminicidios (4), según la estadística oficial.

También el de una mujer de 41 años asesinada por su expareja, de 45 años, con un machete en un restaurante en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí y situada a unos 440 kilómetros de la capital panameña.

Las activistas panameñas han denunciado no solo el aumento de los casos de feminicidio sino la violencia con que se comenten, y reclaman que el asunto no parece ser prioritario para las autoridades.