Los ocho investigados en el caso Odebrecht que no están en el juicio

El caso de los sobornos de Odebrecht tendrá más de un juicio.

Esto se debe a que la juez penal Baloisa Marquínez perdió la competencia para procesar a cuatro imputados, mientas que otros cuatro fueron declarados prófugos de la justicia.

En la Corte Suprema de Justicia se acumularon en una sola carpeta las investigaciones correspondientes al expresidente de la República, Juan Carlos Varela (2014-2019); al exministro de Obras Públicas (MOP), Jaime Ford, y a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (209-2014), quién sí está siendo enjuiciado por la juez Marquínez.

Varela, Ford y los Martinelli Linares son diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que el pleno de la Corte Suprema de Justicia es quien tiene la facultad constitucional para procesarlos.

Los expedientes seguidos a Varela, Ford y los hermanos Martinelli llegaron en distintos momentos a manos de los magistrados de la Corte. Sin embargo, al tratarse de los mismos hechos relacionados con el pago de coimas efectuadas por la empresa brasileña entre los años 2010 y 2014, se decidió acumularlos en un solo proceso.

Dicho expediente, que se tramita bajo el sistema inquisitivo mixto, tiene como magistrada juez de garantías a María Eugenia López Arias y como magistrada fiscal a Maribel Cornejo.

Los hermanos Martinelli (que ya estuvieron presos en Nueva York por conspiración para blanquear coimas de Odebrecht) intentaron apartar a la magistrada López, alegando una supuesta enemistad con su padre, pero el pleno de la Corte rechazo ese argumento.

Ricardo Alberto Martinelli es suplente del parlamentario Tomás Benavides, actual diputado del circuito 9-2 (Soná, La Mesa y Las Palmas), mientras que su hermano Luis es suplente de Giselle Burillo. Todos militan en Realizando Metas, el partido fundado por el expresidente Martinelli.

Hermanos Martinelli Linares.

Varela es diputado del Parlacen porque fue postulado por su partido, el Panameñista.

En tanto, el exministro Ford es parlamentario por RM.

Ford y los Martinelli Linares también son procesados en la Corte por otro caso de sobornos: el denominado Blue Apple.

Jaime Ford con su abogado, Miguel Batista.

Fuentes del Órgano Judicial informaron que la investigación que adelanta la magistrada Cornejo como fiscal se encuentra actualmente en la fase de práctica de pruebas.

Otros ausentes en el juicio Odebrech

Tampoco es enjuiciada en la sala de la juez Marquínez la xdirectora de Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Danna Harrick Atie, quien nunca ha comparecido personalmente.

Los señalamientos contra Harrick surgen de la declaración del delator André Mozzes Libedinsky, quien la señala como destinataria final de las transferencias que Aeon Group (una sociedad que era parte de la estructura utilizada por Odebrecht) realizó a las cuentas de Ralford Limited. En total, Aeon consignó $3 millones en la cuenta de Ralford Limited.

Otra prófuga es la brasileña Luz Elena de Soussa y el estadounidense Barry William Herman, quienes presuntamente prestaron colaboración para encubrir, ocultar y transferir dineros de la Caja 2 de Odebrecht hacia distintas sociedades.

El español Javier Díaz Torres también está prófugo. Se le identifica por haber puesto a disposición de la Banca Privada de Andorra una serie de sociedades offshore, a través de las cuales se movilizaron fondos de la empresa brasileña.

El juicio Odebrecht debe reanudarse el próximo miércoles, cuando termina el receso declarado por la juez Marquínez para que los abogados defensores analicen una serie de pruebas extraordinarias presentadas por la fiscalía.